  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

آیین وداع و تشییع پیکر مطهر شهدا و کوچک‌ترین شهید رمضان در اراک

اراک- پیکر مطهر شهیدان وطن و کوچکترین شهید جنگ رمضان در حسینیه شهدای اراک تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم اراک پیش از ظهر چهارشنبه از میدان شهدا تا مسجد سیدهای اراک چشمانی اشکبار و دل‌هایی مالامال از عشق به ولایت، پیکر مطهر پنج شهید رمضان را بدرقه کردند.

نوزادان اراکی به یاد مجتبی ساجدی فر، پسر ایران در این آیین شرکت کردند.

شهیده زهرا سعیدی، سمیه محمدی، کودک شهیده نورا ساجدی و نوزاد ۳ روزه شهید مجتبی ساجدی به صورت خودرویی به سمت روستای امرآباد و آیین تدفین شهید عزت الله بابایی در گلزار شهدای اراک برگزار می شود.

آیین شبی با شهیدان وطن شامگاه سه‌شنبه در میدان شهدای اراک برگزار شد.

در سحر بیست و چهارمین روز از اسفندماه و بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان در حمله به یک منزل مسکونی در روستای امیرآباد زهرا سعیدی، سمیه محمدی، نورا ساجدی و مجتبی ساجدی به فیض شهادت نائل شدند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها