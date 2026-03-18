به گزارش خبرنگار مهر، مردم اراک پیش از ظهر چهارشنبه از میدان شهدا تا مسجد سیدهای اراک چشمانی اشکبار و دل‌هایی مالامال از عشق به ولایت، پیکر مطهر پنج شهید رمضان را بدرقه کردند.

نوزادان اراکی به یاد مجتبی ساجدی فر، پسر ایران در این آیین شرکت کردند.

شهیده زهرا سعیدی، سمیه محمدی، کودک شهیده نورا ساجدی و نوزاد ۳ روزه شهید مجتبی ساجدی به صورت خودرویی به سمت روستای امرآباد و آیین تدفین شهید عزت الله بابایی در گلزار شهدای اراک برگزار می شود.

آیین شبی با شهیدان وطن شامگاه سه‌شنبه در میدان شهدای اراک برگزار شد.

در سحر بیست و چهارمین روز از اسفندماه و بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان در حمله به یک منزل مسکونی در روستای امیرآباد زهرا سعیدی، سمیه محمدی، نورا ساجدی و مجتبی ساجدی به فیض شهادت نائل شدند