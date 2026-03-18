۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۲

موج‌ ۶۱ عملیات وعده صادق ۴؛ اصابت موشک‌ها به بیش از ۱۰۰ هدف

همزمان با شصت و یکمین مرحله از عملیات وعده صادق ۴، بیش از ۱۰۰ هدف در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تل آویو»، مرکز شرارت های رژیم وحشی صهیونیستی در موج «شصت و یک» عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های «خرمشهر ۴» چند کلاهکه، «قدر» چندکلاهکه، «عماد» و «خیبرشکن» با رمز «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» در انتقام خون شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان وی، آتش باران شد.

موشک‌های خرمشهر ۴ و قدر در این عملیات برق آسان و پرشدت، باتوجه به فروپاشی سامانه پدافند چندلایه و فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی، بدون مزاحمت به بیش از ۱۰۰ هدف نظامی و امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی با موفقیت اصابت کردند.

بنابر اطلاعات میدانی پس از این تهاجم برق آسای هوافضای سپاه پاسداران، برق بخشی از تل آویو قطع و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سخت تر شده است. تلفات اولیه رژیم‌صهیونیستی در این حمله بیش از ۲۳۰ کشته و زخمی برآورد می شود.

    • ابراهیم IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      آنها در خون بی گناهان غرق خواهند شد
    • yuod231999@gmail.com IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      انشاالله به امید پیروزی🇮🇷

