به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید موسوی در صفحه شخصی خود نوشت:
«فرزندان عزیزم در ایران زمین! پیام شما دریافت شد؛ امشب آسمان دشمن برایتان دیدنیتر خواهد شد.
فراموش نکنید که:
برین کشورِ پاکِ یزدانپرست،
مبادا که دشمن بیارد شکست...»
فرمانده نیروی هوافضای سپاه خطاب به ملت ایران گفت: پیام شما دریافت شد و امشب آسمان دشمن برایتان دیدنیتر خواهد شد.
