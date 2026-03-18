۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۴۰

سردار موسوی: امشب آسمان دشمن دیدنی‌تر است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه خطاب به ملت ایران گفت: پیام شما دریافت شد و امشب آسمان دشمن برایتان دیدنی‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید موسوی در صفحه شخصی خود نوشت:

«فرزندان عزیزم در ایران زمین! پیام شما دریافت شد؛ امشب آسمان دشمن برایتان دیدنی‌تر خواهد شد.

فراموش نکنید که:

برین کشورِ پاکِ یزدان‌پرست،

مبادا که دشمن بیارد شکست...»

