۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

مراکز مهم و راهبردی رژیم صهیونی، آماج حملات پهپادی ارتش ایران

ارتش ایران از بامداد امروز در پاسخ به جنایت رژیم صهیونی مراکز فناوری - سایبری و مجموعه مراکز تسلیحات سازی رافائل رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۳۱ خود اعلام کرد: ارتش ایران از بامداد امروز در پاسخ به جنایت رژیم صهیونی علیه فرزندان غیور میهن در مراکز دفاعی و امنیتی کشور و کشتار مردم عزیز و در انتقام شهدای ناو دنا، مراکز فناوری - سایبری و مجموعه مراکز تسلیحات سازی رافائل رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است.

حملات پهپادی ارتش همچنان ادامه دارد

مراکز فناوری - سایبریِ رژیم صهیونی، نرم افزارهای سامانه‌های تسلیحاتی هدایت پذیر، تجهیزات سخت‌افزاری و فناوری‌های مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی را برای اقدامات آفندی و تروریستی و هدف قرار دادن مراکز تجمع انسانی کشور عزیزمان، در اختیار ارتش تروریستی رژیم اشغالگر قرار می دهد.

مراکز تسلیحات سازی رافائل با توسعه سامانه‌های کشتار جمعی و تولید سامانه‌های پدافندی ارتش صهیونی، مانند گنبد آهنین وتجهیز و تسلیح مراکز پهپادی رژیم صهیونی را بر عهده دارد.

هادی رضایی

