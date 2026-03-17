اجرای موج پنجاه و نهم عملیات وعده صادق ۴ با شلیک موشک حاج قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج پنجاه و نهم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا حیدر کرار" تقدیم شهدای هواوفضا، علیه اهدافی در بیت شمیش، تل آویو و قدس اشغالی و پایگاه های ارتش تروریستی امریکا در العدید و علی السالم، فجیره شیخ عیسی و اربیل توسط سامانه های دقیق، نقطه زن قدر، عماد، فتاح و حاج قاسم و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

️مرحله جدیدی از ضربات مؤثر و سهمگین در سراسر منطقه علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی آغاز شده است و استخوان استکبار در خیابان‌ها و میادین شکسته خواهد شد.