۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۱

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴٠۴

بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا تا اواخر وقت امشب با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی نسبتاْ مواج خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به پیش بینی ناپایداری وضعیت دریایی در استان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارمحلی خواهد بود.

او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود در این مدت شناورهای سبک و صیادی از رفتن به دریا خودداری و تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: با ورود یک سامانه بارشی از غرب کشور، در استان هرمزگان از جمعه ۲۹ اسفند، رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

او افزود: شرایط بارشی در هفته آینده نیز (فروردین ۱۴۰۵) در سطح استان مطلوب و قابل توجه خواهد بود و از لحاظ دمایی نوسان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس در استان پیش بینی می‌شود.

