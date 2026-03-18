پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴٠۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به پیش بینی ناپایداری وضعیت دریایی در استان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارمحلی خواهد بود.

او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود در این مدت شناورهای سبک و صیادی از رفتن به دریا خودداری و تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: با ورود یک سامانه بارشی از غرب کشور، در استان هرمزگان از جمعه ۲۹ اسفند، رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

او افزود: شرایط بارشی در هفته آینده نیز (فروردین ۱۴۰۵) در سطح استان مطلوب و قابل توجه خواهد بود و از لحاظ دمایی نوسان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس در استان پیش بینی می‌شود.