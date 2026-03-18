علیرضا حاجیونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون هفت نفر در حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال در سطح استان بوشهر دچار مصدومیت شدهاند و خوشبختانه تاکنون فوتی و قطع عضو نداشتهایم.
وی اضافه کرد: سه نفر در شهرستان دیلم، یک نفر در گناوه، ۲ نفر در دشتستان و یک نفر در شهرستان جم در این حوادث دچار آسیب شدهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان بوشهر بیان کرد: ۶ نفر از مصدومین مرد و یک نفر خانم بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۶ نفر از این افراد زیر ۱۸ سال سن داشتهاند افزود: یک دختر هفت ساله و یک مرد ۳۹ ساله در بین مصدومین بودهاند.
