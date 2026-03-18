۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۶

حوادث چهارشنبه‌آخرسال در استان بوشهر ۷ مصدوم داشت

حوادث چهارشنبه‌آخرسال در استان بوشهر ۷ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان بوشهر گفت: حوادث چهارشنبه‌آخرسال در استان بوشهر هفت مصدوم داشت.

علیرضا حاجیونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون هفت نفر در حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال در سطح استان بوشهر دچار مصدومیت شده‌اند و خوشبختانه تاکنون فوتی و قطع عضو نداشته‌ایم.

وی اضافه کرد: سه نفر در شهرستان دیلم، یک نفر در گناوه، ۲ نفر در دشتستان و یک نفر در شهرستان جم در این حوادث دچار آسیب شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان بوشهر بیان کرد: ۶ نفر از مصدومین مرد و یک نفر خانم بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ نفر از این افراد زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند افزود: یک دختر هفت ساله و یک مرد ۳۹ ساله در بین مصدومین بوده‌اند.

کد خبر 6777787

