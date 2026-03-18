«سجادیه» به اینترنت پرسرعت متصل شد

علی سملیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از درخواست های مردمی درخصوص عدم پوشش مناسب در روستای سجادیه و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف و به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

وی اضافه کرد: پروژه سایت روستای سجادیه، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار هفت میلیارد تومان، از اعتبارات طرح خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تکنولوژی G۴ طراحی، نصب و راه اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: سجادیه، روستایی از توابع شهرستان دیر که با ۱۱۴ خانوار و جمعیت ۳۹۸ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.