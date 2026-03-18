۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۹

آزادراه خرم‌آباد - پل زال مسدود شد؛ تردد در جاده خرم‌آباد - پلدختر

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان از مسدودشدن آزادراه خرم‌آباد - پل زال به دلیل تعمیرات تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: محور آزادراه خرم‌آباد - پل زال به علت انجام تعمیرات و بهسازی مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است. عوامل راهداری و پلیس‌راه در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای تسریع در روند کار در حال انجام است.

وی افزود: رانندگان می‌توانند تا زمان بازگشایی کامل آزادراه، از جاده قدیم خرم‌آباد - پلدختر به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند. توصیه می‌شود در این مسیر با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از توقف‌های غیرضروری تردد داشته باشند.

