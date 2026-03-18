منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حملات اخیر رژیم صهیونی گفت: در طول نه ماه گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی دو مرتبه در میانه مذاکرات، اقدام به حملات پیشگیرانه به ایران کردهاند.
وی ادامه داد: این حملات با مقاومت ایران مواجه شده و فرار ناو آبراهام لینکن از تیررس قایقهای تندرو نشاندهنده این است که ایران توانایی حمله به این کشورها را دارد.
علیمردانی اذعان کرد: این اقدامات بدون مجوز کنگره و مغایر با قوانین بینالمللی انجام شده و عدم محکومیت این حملات از سوی نهادهای بینالمللی، بیطرفی این نهادها را نشان میدهد.
آمادگی ایران و تدبیر دولت
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: حضور مردم در صحنه و تدارکات کشور در زمینههای نظامی، معیشتی، تامین کالا و دارو، نشاندهنده آمادگی دولت ایران برای مقابله با این تهدیدات است و از غافلگیر شدن کشور جلوگیری کرده است.
عملیاتهای موثر ایران در منطقه
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با انهدام سیستم پدافند هوایی دشمن، حملات موثرتری را در پانزده کشور مختلف انجام میدهد. این کشورها اجازه استفاده عملیاتی و اطلاعاتی از خاک خود علیه ایران را دادهاند و با پاسخ کوبنده ایران مواجه میشوند. با کمک خدا و همراهی مردم، ایران در این نبرد نیز پیروز میدان است.
پرداخت مطالبات حوزه بهداشت و درمان
علیمردانی با اشاره به آمادگی کامل وزارت بهداشت در شرایط بحران، مطرح کرد: وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن آمادگی برای مداوای مصدومین، مطالبات داروخانهها، مطبها و بیمارستانها را تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد تومن (دو و نیم همت) پرداخت کرده است. همچنین، ذخایر دارویی کافی موجود بوده و بازرسیهای مختلفی در این زمینه انجام میشود.
پیگیری وضعیت مصدومین و بیماران
وی ادامه داد: به شخصه به بیمارستانها سرزده و از مصدومین عیادت کردهام، در این چند روز مراحل رسیدگی به مصدومین و بیماران عادی و اورژانسی یکی از وظایف ما است؛ همچنین جلساتی با کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت به صورت مجازی و تلفنی در رابطه با رفع و بهتر شدن خدمت رسانی به مردم در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته علیمردانی، پیروزی در این جنگ و رسیدن ملت ایران به نتیجه دلخواه، محتمل است.
وی تاکید کرد: اقتدار کشورمان باعث خواهد شد تا تمام تحریمها برداشته شود و ایران به شایستگیهایی که مردمش دارند، برسد.
علیمردانی تصریح کرد: مذاکره با تسلیم شدن متفاوت است و ایران با وجود اینکه پای میز مذاکره بود، مورد حمله قرار گرفت، اگر ایران مذاکره نمیکرد، کشورهای دیگر میگفتند که ایران یاغی بود و حقش بود که مورد حمله قرار بگیرد.
علیمردانی همچنین به اختیارات رهبری اشاره کرد و خاطر نشان کرد: اصل یکصد و ده قانون اساسی، اختیارات رهبری را در مواردی مانند صلح، جنگ، اعلام جنگ، انتخاب فرماندهان نظامی و تعیین سیاستهای کلی نظام، بر عهده ایشان گذاشته است و هرچه رهبری تصمیم بگیرند، ما تابع امر رهبر خواهیم بود.
نظر شما