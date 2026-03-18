قصد دشمن برای خاموشی چراغ رهبری شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی صبح چهارشنبه در نشست با مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد مازندران افزود: در ماه رمضان ابن ملجمی پیدا می شود و در محراب عبادت فرق مولای متقیان مولود کعبه یعنی امیر المومنین علی علیه السلام را می شکافد و مردم مومن را داغدار می کند و باز در این ماه شریف عبودیت وبندگی؛ بعداز هزار و چندصد سال ابن ملجم دیگری برمی خیزد و با به شهادت رساندن علی زمان، «سید علی خامنه ای» ضربه بزرگی به ایران و جهان اسلام وارد می‌آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آیت الله «سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: وعده خدا حق است و پایه شخص ایشان در معیت رهبر شهید امت شکل گرفته است.

آیت‌الله معلمی تصریح کرد: خداوند منان وعده داد و فرمود اگر نعمتی از جامعه برداشته ام در عوض بهتر از آن نعمت یا مثل آن را به شما می دهم اما به شرط اینکه جامعه استعداد نگهداری آن نعمت را داشته باشند.

وی گفت: در سال ۵۷ پیروزی امام خمینی (ره) به علت همین استعداد جامعه رخ داد و رهبری امام راحل بر جامعه الهی بوده است و خداوند را شاکریم که این امر استمرار پیداکرد در حالی که دشمن می خواهد این چراغ رهبری را خاموش کند اما با همت مومنین و اهل ایمان قطعا دشمن غاصب به عقب بر می گردد و شکست می‌خورد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری افزود: برای رویش این انقلاب سختی های بوده و هست و موفقیت بزرگ نیز تحمل سختی های بزرگ را در بر دارد.

آیت الله معلمی در پایان نشست در مورد انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، خلف صالح قائد شهید امت به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن نمی خواست بعداز شهادت آیت الله سید علی خامنه ای این اتفاق بیفتد ولی مجلس خبرگان رهبری با وجود اینکه چند نفر برای رهبری مطرح شده بودند اما با توجه به مطالبه بلند مردم در میادین و مساجد نسبت به رهبری ایشان و از سوی دیگر احماع این مجلس نسبت به موضوعخلف صالح رهبر شهید را با اکثریت قاطع آرا به عنوان رهبر اعلام کردند.

علیرضا مومنی خنکدار سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این ستاد پرداخت و در ادامه تنی چند از مدیران فعال کانون‌های مساجد استان تحلیل شدند.