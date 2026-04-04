به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، علی متقیان اظهار کرد: فرآیند آموزش مجازی از روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در تمامی مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) در شبکه شاد برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی افزود: حضور مدیران و عوامل اجرایی مدارس (شامل معاونین مدرسه، مربیان پرورشی، مشاوران و...) به صورت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت در مدارس الزامی است و درب مدارس در این ایام باز خواهد بود تا امکان خدمت‌رسانی و پاسخگویی به دغدغه‌های اولیا و دانش‌آموزان فراهم شود.

متقیان ادامه داد: فرآیند سنجش بدو ورود به پایه اول دبستان به صورت حضوری در مراکز منتخب سراسر خراسان شمالی دایر خواهد بود.

وی گفت: نحوه فعالیت مدارس از اول اردیبهشت ۱۴۰۵، بسته به شرایط حاکم بر کشور، در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی عنوان کرد: جریان آموزش در سال تحصیلی جاری تا روز ۸ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و تمامی برنامه‌های آموزشی و پرورشی طبق تقویم آموزشی تا این تاریخ پیش‌بینی شده است.

متقیان در پایان تأکید کرد: معلمان ۵ دقیقه ابتدای کلاس‌های مجازی خود را به گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب و وقایع اخیر، اختصاص دهند.