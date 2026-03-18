به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عالیپور گفت: در راستای افزایش ضریب ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش خطر بروز سوانح رانندگی، عملیات رفع خطر و آشکارسازی در دوراهی آبسرده به عزیزآباد بهصورت کامل اجرا شد.
وی افزود: با توجه به حساسیت و احتمال بالای وقوع حوادث در این نقطه، تیمهای عملیاتی راهداری با نصب بولارد، تابلوهای هشداردهنده جدید و علائم ترافیکی استاندارد، این مقطع را بهطور کامل ایمنسازی کردند تا رانندگان در روز و شب با دید کافی و آگاهی کامل عبور و مرور کنند.
عالیپور با بیان اینکه هدف اصلی این اقدام، کاهش خطاهای انسانی و ارتقای ایمنی تردد در محورهای شهرستان است، اظهار کرد: راهداری اردل در ایام تعطیلات نوروزی با آمادهباش کامل نیروها و تجهیزات، حفظ سلامت و امنیت جانی مسافران را در اولویت کاری خود قرار داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات بخشی از برنامه مستمر راهداری شهرستان برای شناسایی، آشکارسازی و ایمنسازی نقاط پرحادثه است تا شاهد کاهش محسوس سوانح جادهای در سطح منطقه باشیم.
