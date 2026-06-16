تبدیل ۲.۴ میلیون واحد خون به ۶ میلیون فرآورده؛ نیازمند واردات نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قره‌باغیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بازدید از سازمان انتقال خون سمنان از تولید سالانه شش میلیون فرآورده خونی در کشورمان خبر داد.

وی با بیان اینکه نیاز کشور به خون و فرآورده‌های خونی در کشورمان روند افزایشی داشته و طبیعتاً تولید فراورده های خونی نیز در کشورمان بیشتر شده است، افزود: سالانه حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزارواحد خون جمع‌آوری می‌شود.

مدیرعامل انتقال خون کشور با بیان اینکه ایران نیازی به واردات خون ندارد، تاکید کرد: ذخایر خونی کشورمان در وضعیت مطلوبی به سر می برد.

قره باغیان با بیان اینکه با توان تولید داخلی و حمایت اهدا کنندگان خوشبختانه واردات خون یا فرآورده‌های خونی در کشور انجام نشده است، افزود: پیش بینی ما نشان می دهد با توجه به ذخایر خونی، در آینده هم این خودکفایی حفظ شود.

وی با بیان اینکه خودکفایی کشور در تامین خون مورد نیاز بیماران در حالی رقم خورده که در سال ۱۴۰۴ دو جنگ و حوادث مختلفی را پشت سر گذاشتیم، بیان کرد: وضعیت انتقال خون کشورمان مطلوب است.

مدیرعامل انتقال خون کشور از سمنان به عنوان استانی پیشتاز در عرصه اهدای خون خبر داد و ابراز کرد: سمنان از لحاظ دارندگان اهداکننده مستمر هم وضعیت بسیار خوبی در بین ۳۱ استان کشور دارد که جای قدردانی دارد.