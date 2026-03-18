برگزاری کشیک نوروزی در تمامی گمرکات اجرایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه ای از تداوم خدمات گمرکی به صورت شبانه‌روزی در گمرکات مهم و اصلی و برقراری کشیک‌های نوروزی با هدف تداوم واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم در تمامی گمرکات اجرایی کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، در این اطلاعیه تأکید شده است: خدمات گمرکی به صورت شبانه‌روزی در گمرکات مهم و اصلی در ایام نوروز تداوم خواهد داشت و کشیک‌های نوروزی گمرکات کشور نیز با هدف تداوم واردات و تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی، کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات و قطعات خط تولید و ترخیص کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در ایام تعطیلات نوروزی برقرار خواهد بود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی از جمله کالاهای فاسدشدنی و سریع‌الفساد نیز در ایام تعطیلات نوروزی در گمرکات اجرایی کشور انجام می شود.

بر اساس این اطلاعیه، لازم است کارکنان در گمرکات اجرایی در جهت تسریع در تشریفات امور گمرکی کالاهای وارداتی به‌خصوص کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی و دارو ، ضمن برقراری ایام کشیک در روزهای نوروز سال ۱۴۰۵ نسبت به ارائه خدمات به مراجعین اقدام نمایند.

بدین منظور مسئولان و کارکنان دفاتر ستادی نیز جهت هماهنگی و پاسخگویی به سوالات همکاران گمرکی آمادگی لازم را خواهند داشت.