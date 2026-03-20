تصمیمات جدید برای پایداری خدمات گمرکی در ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته پدافند غیرعامل گمرک به ریاست فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه آخرین وضعیت چگونگی ارائه خدمات در گمرکات از آغاز جنگ آمریکایی - صهیونی بر علیه کشورمان تاکنون بررسی و اعضای کمیته پدافند غیرعامل در خصوص پایداری خدمات گمرکی در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ نظرات و پیشنهاداتی ارائه دادند.

بر اساس اعلام گمرک ایران، موضوع تداوم واردات و تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری مردم در شرایط جنگی‌ و همچنین آخرین وضعیت زیرساخت‌های گمرکی مهمترین محور این جلسه بود که مواردی مطرح و پس از بررسی، تصمیماتی اتخاذ شد.

بنابراین گزارش، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از زحمات و خدمات شبانه‌روزی کارکنان گمرک که در خط مقدم خدمات‌رسانی به مردم در شرایط ویژه کشور قرار دارند تقدیر و تشکر کرد و ضمن تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی در ایام پایانی سال و همچنین برقراری کشیک در ایام تعطیلات نوروزی ابزار امیدواری کرد تا با تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک و همکاری فعالان اقتصادی و سازمان‌های همجوار وقفه‌ای در واردات و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی پیش نیاید.