چهارشنبه آخر سال بدون مصدومیت در استان سمنان سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان قراییان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه همه نیروها برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در آمادگی کامل بودند، ابراز داشت: خوشبختانه نیروهای اورژانس شب آرامی را پشت سر گذاشتند.

وی از همراهی مردم برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ابراز قدردانی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه بدون مصدومیت این شب سپری شده است.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه اطلاع رسانی گسترده در سطح استان برای برگزاری آرام مراسم چهارشنبه آخر سال انجام گرفته بود، ابراز داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور خوشبختانه مردم استان سمنان بسیار مراعات کردند.

قراییان به موضوع جنگ و تجاوز دشمن به کشور اشاره کرد و افزود: ۳۵ پایگاه شامل ۱۴ پایگاه شهری و ۲۱ پایگاه جاده ای در حوزه تحت پوشش در آمادگی کامل هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به آغاز سفرهای نوروزی نیز نیروهای پیش بیمارستانی اورژانس نیز برای هرگونه حادثه ای آماده خواهند بود که امیدواریم هموطنان با رانندگی ایمن خاطره سفر را برای خود و خانواده دلنشین کنند و در این حوزه هم شاهد به حداقل رسیدن آمار باشیم.