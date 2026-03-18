چهارشنبه سوری در همدان ۱۹ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گمار در خصوص آمار تعداد مصدومان چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۴ در استان همدان، اظهار کرد: در مجموع ۱۹ نفر در سطح استان همدان بر اثر حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند که این آمار نسبت به سال گذشته با کاهش ۹۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه از این ۱۹ نفر، پنج نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند، افزود: در میان مصدومان امسال، شش نفر دچار آسیب چشمی و ۱۳ نفر دچار سوختگی شدند.

مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان درخصوص آمار مصدومان به تفکیک شهرستان‌های استان بیان کرد: ۱۱ نفر در شهر همدان، پنج نفر در ملایر، یک نفر در تویسرکان و دو نفر در نهاوند در شب چهارشنبه سوری مصدوم شدند.