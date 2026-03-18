  1. استانها
  2. همدان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

چهارشنبه سوری در همدان ۱۹ مصدوم برجا گذاشت

همدان- مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان از مجروحیت ۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گمار در خصوص آمار تعداد مصدومان چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۴ در استان همدان، اظهار کرد: در مجموع ۱۹ نفر در سطح استان همدان بر اثر حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند که این آمار نسبت به سال گذشته با کاهش ۹۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه از این ۱۹ نفر، پنج نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند، افزود: در میان مصدومان امسال، شش نفر دچار آسیب چشمی و ۱۳ نفر دچار سوختگی شدند.

مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان درخصوص آمار مصدومان به تفکیک شهرستان‌های استان بیان کرد: ۱۱ نفر در شهر همدان، پنج نفر در ملایر، یک نفر در تویسرکان و دو نفر در نهاوند در شب چهارشنبه سوری مصدوم شدند.

کد خبر 6778036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

