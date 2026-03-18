به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص نتایج بازرسی‌های بهداشتی اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی، بازرسان سلامت محیط و کار با جدیت کامل در صحنه حضور دارند. طبق گزارش‌های تجمیعی، در این مدت ۲۹۷,۳۸۷ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۸۰,۱۱۶ مورد بازرسی از اماکن عمومی به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در نظارت‌ها افزود: تیم‌های بازرسی با بهره‌گیری از تجهیزات پرتابل، ۳۳۲,۴۰۹ مورد سنجش سطوح و مواد غذایی را در محل انجام داده‌اند. همچنین برای اطمینان از سلامت آب شرب، ۲۵۵,۹۱۴ مورد کلرسنجی و ۲۱,۴۷۸ مورد نمونه‌برداری میکروبی از آب آشامیدنی صورت گرفته است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص برخورد با تخلفات و مواد غذایی ناسالم تصریح کرد: در این بازه زمانی، بالغ بر ۲۷۵,۷۵۹ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است. همچنین ۴,۷۱۳ مورد نمونه‌برداری تخصصی از مواد غذایی جهت آزمایش‌های دقیق‌تر انجام شد.

فرهادی در ادامه به اقدامات قانونی انجام شده اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، ۲,۶۲۶ مرکز و اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و ۴۰۴ واحد صنفی نیز پلمب یا تعطیل شدند.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به حوزه‌های تخصصی و حوادث اشاره کرد و افزود:بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات: ۱۴,۸۸۱ مورد، بررسی طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا ۳۹ مورد و اقدامات ویژه در حوادث شیمیایی: ۱۹ مورد بوده است.

فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های بهداشتی تا پایان تعطیلات نوروزی با تمام توان ادامه خواهد داشت تا ایمنی مواد غذایی و سلامت محیطی برای هموطنان تضمین شود.