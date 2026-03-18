  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

تشدید نظارت‌های بهداشتی در آستانه سال نو

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به تشدید فعالیت‌های نظارتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور، آمار تجمیعی اقدامات انجام شده در بازه زمانی ۱۰ لغایت ۲۶ اسفند را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص نتایج بازرسی‌های بهداشتی اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی، بازرسان سلامت محیط و کار با جدیت کامل در صحنه حضور دارند. طبق گزارش‌های تجمیعی، در این مدت ۲۹۷,۳۸۷ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۸۰,۱۱۶ مورد بازرسی از اماکن عمومی به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در نظارت‌ها افزود: تیم‌های بازرسی با بهره‌گیری از تجهیزات پرتابل، ۳۳۲,۴۰۹ مورد سنجش سطوح و مواد غذایی را در محل انجام داده‌اند. همچنین برای اطمینان از سلامت آب شرب، ۲۵۵,۹۱۴ مورد کلرسنجی و ۲۱,۴۷۸ مورد نمونه‌برداری میکروبی از آب آشامیدنی صورت گرفته است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص برخورد با تخلفات و مواد غذایی ناسالم تصریح کرد: در این بازه زمانی، بالغ بر ۲۷۵,۷۵۹ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است. همچنین ۴,۷۱۳ مورد نمونه‌برداری تخصصی از مواد غذایی جهت آزمایش‌های دقیق‌تر انجام شد.

فرهادی در ادامه به اقدامات قانونی انجام شده اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، ۲,۶۲۶ مرکز و اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و ۴۰۴ واحد صنفی نیز پلمب یا تعطیل شدند.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به حوزه‌های تخصصی و حوادث اشاره کرد و افزود:بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات: ۱۴,۸۸۱ مورد، بررسی طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا ۳۹ مورد و اقدامات ویژه در حوادث شیمیایی: ۱۹ مورد بوده است.

فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های بهداشتی تا پایان تعطیلات نوروزی با تمام توان ادامه خواهد داشت تا ایمنی مواد غذایی و سلامت محیطی برای هموطنان تضمین شود.

کد خبر 6778018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها