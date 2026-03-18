پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای فروش میوه در همدان، اظهار کرد: در کنار تقدیر از کسبه منصف و باسابقه، برخورد قاطع با سودجویانی که در شرایط جنگی کشور درصدد اجحاف در حق مردم هستند، از اولویت‌های مهم اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان است.

وی به برخورد به متخلفان در بازار اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا، امروز حکم پلمب پنج واحد صنفی که اصرار بر تکرار تخلف داشتند، صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه دو واحد نانوایی به دلیل گرانفروشی و سه واحد صنفی دیگر در جاده تهران در محل تردد مسافران پلمب شدند، بیان کرد: سه واحد پلمب شده در جاده تهران به دلیل عدم درج قیمت و عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته، با حکم پلمب مواجه شدند.

یونسی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها در روزهای پایانی سال و تعطیلات پیش رو، بیان کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در تعطیلات نوروز در سطح بازار و مراکز پرتردد حضور خواهند داشت و با مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و سایر تخلفات صنفی، با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع انجام خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش خریدهای مردمی و رونق بازار، وضعیت کنونی بازار را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر اساس مشاهدات میدانی، هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها متعادل است.