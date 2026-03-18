به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات کادر درمان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزهداران عزیز در ایام مبارک ماه رمضان، هدف از تشکیل ستاد نوروزی را اطمینان از ادامه و استمرار ارائه خدمات تشخیصی، درمانی مورد نیاز مراجعین به ویژه بیمهشدگان در مراکز درمانی تأمین اجتماعی اعلام میکند.
طرح آمادهباش نوروزی واحدهای درمانی سازمان تأمیناجتماعی از ۸ صبح روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ٨ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ فروردین ١٤٠٥ ادامه ﺧﻮاﻫﺪ داشت. بهمنظور اجرای هرچه بهتر این طرح، بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی تأمیناجتماعی، فعال و ستاد نوروزی مدیریت درمان استانها تشکیل و با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت خواهند داشت.
با اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در راستای ارائه خدمترسانی مناسب به مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستانهای تأمیناجتماعی، پیشبینیهای لازم انجام شده و آمادگی کامل وجود دارد. در این ارتباط برای اطمینان از آمادگی و فعال بودن مراکز، وجود و حضور نیروهای تخصصی و کادر درمانی، عدم وجود نقص و خرابی تجهیزات و دستگاهها، امکان ارائه خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، دندانپزشکی و دارویی، برنامهریزی و هماهنگیهای لازم توسط مدیریتهای درمان تأمیناجتماعی سراسر کشور انجام شده است.
طبق برنامهریزیهای صورتگرفته در ایام تعطیلات نوروز، فعالیت تماموقت بیمارستانها و مراکز درمانی شبانهروزی تابعه مدیریتهای درمان تأمین اجتماعی استانها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین مدیران درمان تأمیناجتماعی استانها و رؤسای بیمارستانها و مراکز درمانی این سازمان در مدت اجرای طرح آمادهباش نوروزی، بهصورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح به ویژه اورژانس مراکز را با رویکرد حفظ ایمنی بیماران، تحت نظارت کامل داشته و درخصوص رفع مشکلات احتمالی، سریعاً اقدام خواهند کرد.
در چارچوب این طرح، هماهنگیهای لازم برای حضور بهموقع و منظم پزشکان کشیک، متناسب با امکانات و خدمات هر مرکز صورت گرفته است. مدیران درمان تأمیناجتماعی استانها و رؤسای بیمارستانها نیز ضمن برنامهریزی برای تأمین و در دسترس بودن داروها و تجهیزات مصرفی موردنیاز و هماهنگی با سازمان انتقال خون برای تأمین ذخایر کافی خون، از تمامی ظرفیت موجود برای خدماترسانی به بیماران در این ایام استفاده خواهند کرد.
آﻣﺎدﮔﻲ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎ، وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻟﻮازم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮدی و داروﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اورژاﻧﺲ و ﻣﻌﻤﻮل نیز در مدت اجرای طرح سلامت نوروزی مورد رصد و کنترل کامل قرار خواهد گرفت.
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، پذیرش بیماران در ایام غیرتعطیل نوروزی طبق روال جاری ادامه خواهد داشت.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، در اﻳﺎم ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروز، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﺎﺑﻌﻪ مدیریتهای درﻣﺎن سراسر کشور، ﻛﻤﺎﻛﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻏﻴﺮﺷﺒﺎﻧﻪروزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دارای ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﻛﺰ، ﻃﺒﻖ روال ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن هستند. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑـﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺎم ﻧﻮروز، ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درمان استان، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و اﻗﺪام انجام میشود.
گفتنی است با توجه به شرایط خاص جنگی حاکم بر کشور، ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان، ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎی اﻳﺎم ﻧﻮروز ﺑـﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ گروههای واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری در اﻳﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﮔﺰار خواهد شد؛ در این ارتباط ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی سازمان تأمین اجتماعی در حالت فعال خواهد بود.
در روزهای اجرای طرح نوروزی سازمان تأمین اجتماعی، ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ، ﺑﺨﺶﻫﺎی وﻳﮋه و دﻳﺎﻟﻴﺰ مراکز درمانی مشمول طرح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ میﺷﻮد. در این مدت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚﻫﺎ در ﻃﻮل روزﻫﺎی ﻛﺎری ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ: «داﺧﻠـﻲ، ﻗﻠـﺐ، ﻋﻔـﻮﻧﻲ، زﻧـﺎن، ﻛﻮدﻛﺎن، ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻏﻴﺮه» ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار خواهد گرفت. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮی در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﻳﺎم ﻃﺮح ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی، ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، آﻣﺎدگی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ را دارند.
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻤﺎرﭘﺬﻳﺮی و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی خواهد شد.
امید که با فعالیت مطلوب مراکز درمانی سازمان تأمیناجتماعی، شاهد رضایتمندی بیمهشدگان باشیم و امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی مورد نیاز در این ایام فراهم شود.
