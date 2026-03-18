مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه ویژه خون‌گیری در آستانه سال نو خبر داد و اظهار کرد: با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی و همچنین کاهش مراجعات برای اهدای خون در روزهای پایانی سال، برنامه‌ای ویژه برای خون‌گیری از داوطلبان در استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در قالب این برنامه، از شهروندان نوع‌دوست استان به‌ویژه بانوان، جوانان و مردان کرمانشاهی دعوت می‌شود با حضور در مرکز انتقال خون در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کرده و با اهدای خون به نجات جان بیماران نیازمند کمک کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی تصریح کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات اجتماعی است و هر واحد خون می‌تواند به چند بیمار نیازمند کمک کند و در بسیاری از مواقع نقش حیاتی در ادامه درمان بیماران ایفا کند.

میرزاده با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه تقویت ذخایر خونی پیش از تحویل سال ۱۴۰۵ است، گفت: تلاش داریم با همراهی مردم، شرایطی فراهم شود تا بیماران نیازمند خون در ایام تعطیلات نوروز با کمبود فرآورده‌های خونی مواجه نشوند.

وی در ادامه به زمان و محل اجرای این برنامه اشاره کرد و افزود: برنامه ویژه خون‌گیری در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند، مصادف با چهارشنبه و پنجشنبه، از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب در مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: امیدواریم شهروندان با حضور در این برنامه و اهدای خون، سال نو را با یک اقدام انسان‌دوستانه و نجات‌بخش آغاز کنند و با هر قطره خون خود امید تازه‌ای به زندگی بیماران ببخشند.