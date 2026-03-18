  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

کودکان میناب رفتند، اما فردای ایران از خاک برمی‌خیزد

در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در میناب، ۱۶۸ کودک بی‌گناه جان باختند. اما در میان این داغ بزرگ، ندای ایستادگی و امید همچنان در سرزمین ایران طنین‌انداز است.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، یادداشت مهمان، مریم زندی، نویسنده کودک و نوجوان: ملت ایران همواره صلح طلب و خواستار آرامش در جهان بوده است. در لحظه‌های سخت و پرتنش تاریخ هم ثابت کرده در صورتی که دشمن به خاک پاکش تجاوز کند، غیرت ایرانی‌اش به جوش می‌آید و جواب دندان شکنی به متجاوزان می‌دهد.

امسال برای دومین بار و در ماه مبارک رمضان دشمن پا را از گلیم خود فراتر برد و ناجوانمردانه به جنگ با معصومیت کودکان ایرانی برخاست و وقیحانه روی کلمه‌ صلح و مشق‌ها و نقاشی‌ها و دنیای کودکان میناب موشک انداخت.

حمله وحشیانه رژیم غاصب و کودک‌کش به مدرسه میناب، داغی جانسوز بر دل‌های ایرانیان گذاشت. شهادت ۱۶۸ کودک بی‌گناه که هر کدام با آرزویی بزرگ به دل خاک رفتند و مادران و پدران‌شان تا ابد در غم فراق جگرگوشه هایشان می‌سوزند.

دشمن با این حمله نشان داد می‌خواهد آینده را از ایرانیان بگیرد و پا روی آرزوها و پیشرفت ایران بگذارد. دشمن می‌خواهد امید را از ما بگیرد و ناامیدی را در دل‌ها نهادینه کند.

برای دشمن، مرگ هر کودک و هر ایرانی یعنی از بین بردن آینده و امید ایران، یعنی نابودی تاریخ و تمدن و فرهنگ و پیشینه درخشان این سرزمین. ولی محاسباتش همیشه اشتباه است! در گردنه‌های سخت تاریخ، ایرانیان همواره نشان دادند که سربلند و پیروز بوده اند.

ما شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان که رسالت‌مان نوشتن برای آینده سازان ایران عزیز است، از فاجعه مدرسه میناب و شهادت هموطنان و رهبر عزیزمان بسیار دردمند و غمگینیم.

ما برای کودکان دنیایی امن و آرام آرزو داریم. دنیایی که از چشم حریصِ قدرت طلبان و صاحبان پرونده‌های فجیع کودک کشی اپستینی به دور باشد.

برایشان سرزمینی قدرتمند و مستقل خواهانیم؛ سرزمینی که صدای شادی و خنده‌اش به گوش فلک برسد و برای این خواسته، باید رستم‌وار پشت دیو و ددهای روزگار را که چشم به وطن دارند، به خاک بمالیم، انتقام خون این کودکان را به بهترین نحو بگیریم و وطن را برای کودکان و نوجوانان امن و آرام کنیم.

ما همیشه چراغ امید را روشن نگاه می‌داریم و شاهد قد برافراشتن کودکان این سرزمین و درخت تناور ایران عزیز هستیم. و بر این باوریم که: اِنَّ الباطِلَ کانَ زَهوقا

کد خبر 6778025
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

