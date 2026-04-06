تخریب مدارس در جنگ رمضان فراتر از یک جنایت است

ابوالقاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریشه‌های تاریخی دشمنی استکبار با ایران اظهار کرد: مطالعه تحولات تاریخی نشان می‌دهد که فشارها و دخالت‌های خارجی به‌ویژه از سوی کشورهای استکباری، همواره به دلیل غنای منابع و جایگاه ژئوپلیتیک مهم ایران ادامه داشته است.

وی با یادآوری دوران پیش از انقلاب اسلامی گفت: در آن دوره، قدرت‌های خارجی با دخالت مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی ایران اثر می‌گذاشتند، اما پس از پیروزی انقلاب، این نوع دخالت‌ها ممکن نشد و مستکبران به سمت تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد اختلافات داخلی و منطقه‌ای روی آوردند.

این پژوهشگر تاریخ با بیان اینکه در دهه‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی از جمله در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بخشی از این فشارها بوده است، افزود: با این حال ایران مقتدرانه با تکیه بر شعار استقلال و اتکا به نیروی داخلی، همواره در مسیر پیشرفت‌های علمی، صنعتی، پزشکی و نظامی گام برداشته است.

وی به رویدادهای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: با آغاز «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، مرحله تازه‌ای از فشارهای خارجی کلید خورد و پس از ناکامی دشمنان در آن جنگ و همچنین حوادث دی‌ماه، دشمن درمانده به آغاز«جنگ‌رمضان»امیدبست،این‌رخدادها نشان‌دهنده‌تلاش‌برخی بازیگران خارجی برای اثرگذاری مستقیم‌تر بر معادلات امنیتی ایران است.

جعفری با اشاره به حملات اخیر در جنگ رمضان بیان کرد: مردم ایران در ساعات اولیه آغاز این جنگ، تجاوزات و حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی-صهیونی را به کودکان دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب مشاهده کردند و باید اذعان کرد هدف قرار دادن زیرساخت‌های شهری، خدماتی و آموزشی هیچ توجیهی ندارد و بدون شک جنایت جنگی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ابعاد انسانی این حملات افزود: به شهادت رساندن کودکان، دانش‌آموزان، بیماران و افراد غیرنظامی پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد و مخاطرات آن فراتر از حوزه نظامی است و تخریب مدارس و به شهادت رساندن بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز، تنها بخش کوچکی از جنایات بی‌رحمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

کارشناس ارشد تاریخ و دبیر علوم اجتماعی، با محکوم کردن حملات موشکی به تمام مدارس از جمله میناب و خمین در «جنگ رمضان» گفت: تخریب مدارس، اماکن پرورش نسل آینده، فراتر از یک جنایت جنگی، شکستن خط قرمز بشریت است و با وجود این هجمه‌ها، مردم ایران بار دیگر در تجمعات شبانه رمضان، همبستگی خود را فریاد زدند.

این دبیر علوم اجتماعی یادآور شد: دشمنان همواره در طول تاریخ در کشورهای منطقه از جمله عراق و فلسطین، کشتار کودکان و غیرنظامیان را یکی از اهداف اصلی خود دانسته و سعی در غارت منابع و از بین بردن زمینه‌های علمی داشته‌اند.

جعفری با اشاره به واکنش جامعه ایران گفت: بخش قابل توجهی از مردم همچنان از ساختار سیاسی کشور حمایت می‌کنند و این حمایت را در قالب حضور در تجمعات و مراسم عمومی به‌ویژه تجمعات شبانه ابراز می‌کنند.

وی تاکید کرد: مردم ایران با هر عقیده و قومیتی، در ۸ سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اکنون در جنگ رمضان، شجاعت و وحدتی بی‌نظیر به نمایش گذاشته‌اند و سد محکمی در برابر تجاوزات دشمن ایجاد کرده‌اند.