به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشورمان ایران و با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهالی هنر و قلم به دستان، این روزها را با ابیات و کلماتی ماندگار می‌کنند و از سربلندی و پیروزی ایرانمان می‌نویسند.

ابراهیم حسنلو، شاعر کشورمان چنین ابیاتی را در وصف روح بلند آوازه رهبر معظم انقلاب بیان کرده است:

شنبه نه اسفند من شهر غمگینم

من زخم روی زخم از درد سنگینم

حالم چرا خوش نیست حالم چرا زخمی است؟

حالم چرا گریه این غم چرا زخمی است؟

حال دلم اشک است حال دلم غربت

قلبم فقط فریادمن بازهم غربت

یکبار دیگر من یکبار دیگر درد

شهر و اتاق و میز می‌آید از در درد

دنیا ورق می‌خورد در پیش چشمانم

من بودم و دردی آوار بر جانم

رفتم خبرها را خونین جگر دیدم

رفتم خطرها را نزدیکتر دیدم

خمخانه خاکستر، خمخانه خونین شد

از خون خمخانه یک دشت رنگین شد

یک شهر میخانه یک شهر مجنون شد

از خون میخانه یک شهر گلگون شد

از سینه‌ام آتش میناب جاری شد

ما زخم‌هابودیم این زخم کاری شد

هرسینه یک خانه هرسینه ایران شد

از جان ما خورشید برخاست برهان شد

جان را برای تو خونین جگرکردم

تن را برای توجانا! سپر کردم

من چشم‌های او، او اشک‌های من

من زخم‌های او، اوجان فدای من

بازخم‌های او هربار می‌مُردم

بازخم‌های او، من زخم می‌خوردم

راز غریبی نیست قانون خلقت بود

روزی که دنیا دید حق با حقیقت بود