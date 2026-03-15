به گزارش خبرنگار مهر، پیوند ایران و ایران دوستان محدود به مرزهای سیاسی نیست و سراسر پیکره ایران فرهنگی که فرزندان ایران بزرگ هستند از وقایع سرزمین مادری تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

جمشید عارفیان شاعر تاجیکستانی، شعری درباره ایران سروده است:

بنشسته به غم خاک نیاکان من امروز،

خون می‌چکد از پیکر ایران من امروز

کفتار زمان باز در افتاده به ایران،

ضحّاک شبیخون زده بر جان من امروز

آوار بشد یکسره تهران قشنگم،

ویران شده شیراز و سپاهان من امروز

میناب چو خوناب شد از دست شریران،

شد حادثه جانبازی طفلان من امروز

از آتش جانسوزِ بم دشمن غّدار

جان باخته طفلانِ دبستان من امروز

همسایه و همکیش به یاری نشتابند،

کو زال زر و رستم دستان من امروز؟

محکوم کس از ترس عدو را نَتَوان کرد،

بی‌قدر بشد وعده و پیمان من امروز

یک عده ز تخریب وطن شاد شدستند،

پیدا نشد آسان سر و سامان من امروز

جمعی چو شترمرغ نهان کرده سر خویش،

بینند مگر حال پریشان من امروز؟

از فاجعه مردمِ همخون و برادر

خونشار ز درد است دل و جان من امروز

گِریَم من از اندوهِ عزیزان تو، ایران،

ای وای به حال من و خوبان من امروز...