رحمتی: چهارشنبه سوری در خراسان شمالی ۲ مصدوم داشت

تقی رحمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهر کرد: در حوادث چهارشنبهسوری امسال در خراسان شمالی تنها دو نوجوان ۱۱ و ۱۲ ساله دچار مصدومیت شدند که هر دو به صورت سرپایی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد مراجعه کردند.
وی افزود: یکی از مصدومان پسر ۱۱ سالهای بود که بر اثر ترکیدن ترقه دچار جراحت در انگشت دست شده بود که پس از انجام اقدامات درمانی و بخیه، از بیمارستان امام علی(ع) ترخیص شد.
رحمتی ادامه داد: مصدوم دیگر نیز پسر ۱۲ سالهای بود که در پی پریدن از روی آتش دچار پیچخوردگی مچ پا شده بود که پس از انجام اقدامات لازم و آتلبندی در بیمارستان امام علی(ع) بجنورد به صورت سرپایی درمان و مرخص شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه خوشبختانه در حوادث چهارشنبهسوری امسال موردی از جراحت شدید در استان گزارش نشده است، گفت: همراهی مردم و خانوادهها با توصیههای ایمنی و همکاری با نیروهای امدادی نقش مهمی در کاهش قابل توجه حوادث امسال داشت.
وی با قدردانی از مردم استان برای رعایت نکات ایمنی افزود: خوشبختانه با همکاری خانوادهها، چهارشنبهسوری امسال در خراسان شمالی در فضایی آرام سپری شد.
رحمتی در پایان به آمار حوادث سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۲ نفر، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷ نفر و در سال ۱۴۰۱ نیز ۲۷ نفر در حوادث چهارشنبهسوری در خراسان شمالی مصدوم شده بودند.
