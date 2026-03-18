به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت رئیس سازمان بسیج پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با نهایت تأثر و اندوه، شهادت مظلومانه و پرافتخار سردار سلیمانی، رئیس معزز سازمان بسیج و از اعضای برجسته هیئتامنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، قهرمان مجاهدت و پیشکسوت عرصه دفاع مقدس، دل همه خدمتگزاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی را به سوگ نشاند.
آن سردار رشید اسلام، نمونهای درخشان از ایمان، شجاعت، خلوص و ولایتمداری بود که عمر شریف خود را وقف صیانت از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزشهای الهی و تربیت نسلی مؤمن، بصیر و مسئولیتپذیر کرد. حضور اثرگذار و اندیشه ژرف ایشان، از پشتوانههای معنوی و عملی جریان فرهنگی انقلاب در دهههای اخیر بود و شهادت ایشان، فقدانی بزرگ برای جبهه مردمی و فرهنگی کشور محسوب میشود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده معظم آن شهید والامقام، همرزمان و همکاران گرانقدر ایشان در سازمان بسیج و تمامی پاسداران و خادمان صادق انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد فیسبیلالله، علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
