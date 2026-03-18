۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:

شهید سلیمانی نمونه‌ای درخشان از ایمان، شجاعت، خلوص و ولایت‌مداری بود

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت رئیس سازمان بسیج پیام تسلیت ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت رئیس سازمان بسیج پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با نهایت تأثر و اندوه، شهادت مظلومانه و پرافتخار سردار سلیمانی، رئیس معزز سازمان بسیج و از اعضای برجسته هیئت‌امنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، قهرمان مجاهدت و پیشکسوت عرصه دفاع مقدس، دل همه خدمت‌گزاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی را به سوگ نشاند.

آن سردار رشید اسلام، نمونه‌ای درخشان از ایمان، شجاعت، خلوص و ولایت‌مداری بود که عمر شریف خود را وقف صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزش‌های الهی و تربیت نسلی مؤمن، بصیر و مسئولیت‌پذیر کرد. حضور اثرگذار و اندیشه ژرف ایشان، از پشتوانه‌های معنوی و عملی جریان فرهنگی انقلاب در دهه‌های اخیر بود و شهادت ایشان، فقدانی بزرگ برای جبهه مردمی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده معظم آن شهید والامقام، هم‌رزمان و همکاران گرانقدر ایشان در سازمان بسیج و تمامی پاسداران و خادمان صادق انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد فی‌سبیل‌الله، علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

