پیام تسلیت حجت الاسلام حاج علی اکبری در پی شهادت سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت سردار رشید اسلام سرلشکر پاسدار شهیدغلامرضا سلیمانی فرمانده مجاهد و مومن سازمان بسیج مستضعفین منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقواماعاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مابدّلوا تبدیلا

شهادت پرافتخار سردار رشید اسلام سرلشکرپاسدار شهیدغلامرضا سلیمانی فرمانده مجاهد و مومن سازمان بسیج مستضعفین و معاون محترم و همراهان عزیز ایشان، دلهایمان را آکنده از اندوه و افتخار کرد.

برای این شهید عزیز که عمر بابرکتش را در جهاد و دفاع از اسلام و ایران و انقلاب عظیم اسلامی سپری کرده بود فرجامی نیکوتر از شهادت در ماه میهمانی خدا، انتظار نمی رفت.

شهادت این سرداران بزرگ گرچه سنگین و سخت است اما از عمق جان باور داریم که این خونهای مطهر شجره طیبه بسیج را که "اصلها ثابت و فرعها فی السماء" است، استوارتر و پرثمرتر خواهد ساخت و روح جهاد را جان در نسلهای آینده خواهد دمید و طومار کفر و ظلم و نفاق را در هم خواهد پیچید.

از جانب خود و اعضای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه محترم جمعه ایران اسلامی؛ شهادت این فرمانده جهادی و خدوم را به، فرمانده معظم کل قوا و رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و همسنگران سلحشورش در بسیج عزیز مستضعفین و سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی و به مردم انقلابی استان دلاور خیز چهارمحال و بختیاری و مردم مومن و انقلابی فارسان و به ویژه خانواده صبور و مقاوم ایشان تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

خون پاک و مطهر این شهید معظم و شهدای عزیز جنگ رمضان به قافله سالاری امام شهید امت، قطعا و حتما موجب انفتاح برکات و پیروزی های بزرگ ایران اسلامی و جبهه مقاومت در مصاف با استکبار جهانی و آمریکای خبیث و صهیونیسم پلید خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمد جواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴