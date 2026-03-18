پیام تسلیت سازمان بسیج هنرمندان در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج هنرمندان با انتشار پیامی شهادت سردار غلامرضا سلیمانی ریاست سازمان بسیج مستضعفین را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

با کمال تأسف با خبر شدیم فرمانده دانشمند و هنردوستمان، سردار غلامرضا سلیمانی به درجه شهادت نایل آمد، ایشان حقیقتا مدیری هنرفهم و هنردوست و حامی هنرمندان متعهد بود، در دوره ایشان فعالیت‌های هنری بسیج رونقی صد چندان گرفت، تولید فیلم‌های سینمایی جذاب، حرفه‌ای و با کیفیت در این سازمان چند برابر شد و جشنواره‌های هنری با ارتقای کیفی روبرو شدند، ایشان به تنهایی بار ارتقای سطح فعالیت‌های هنری در شهرستان‌ها و مناطق دوردست را برعهده داشت و برای هنرمندان مناطق کم برخوردار پدری مهربان بود.

حتی در بحبوحه جنگ حاضر نیز فرمانده شهیدمان از هنر و هنرمندان غافل نبود و آخرین پیام زمان حیاتشان خطاب به هنرمندان بود که در آن خاضعانه از هنرمندان کشورمان قدردانی کرده بودند.

از خداوند جمیل صاحب جمال می‌خواهیم روح مبارک ایشان را قرین اولیاء قرار داده و راهشان را جاوید نماید.»