پیام تسلیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ در پی شهادت دکتر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی، با تسلیت شهادت اندیشمند فرزانه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی لاریجانی، وی را از استوانه‌های عقلانیت انقلابی و از مجاهدان عرصه فرهنگ، سیاست و امنیت ملی دانست که در ماه مبارک رمضان به قافله پرافتخار شهیدان پیوست.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت، هنر مردان خدا و غایت سلوک مجاهدانی است که در کوره ابتلائات الهی، جان‌های شیفته و عقول مهذب خویش را به عالی‌ترین مقام انقطاع الی‌الله رسانده‌اند.

در هجدهمین روز از حماسه عظیم و تاریخ‌ساز «جنگ رمضان» و در امتداد نه ماه پایداری شگرف پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه، تقابل تمدنی و سرنوشت‌ساز جبهه حق با ائتلاف فرعونی و استکباری آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و رو به زوال صهیونیستی، بار دیگر گلگشت شهادت را در سحرگاه ضیافت‌الله عطرآگین ساخت.

عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه، اندیشمند فرزانه، فیلسوف میدان سیاست، رکن رکین عقلانیت و مدیریت، و حکیم عرصه فرهنگ و امنیت ملی، دکتر علی لاریجانی، به همراه فرزند مؤمن، مشفق و دلاور ایشان دکتر مرتضی لاریجانی و مجاهد خاموش و مخلص عرصه امنیت، معاون دبیرخانه و رئیس پیشین سازمان حج و زیارت، دکتر علیرضا بیات و جمعی از محافظان غیور، موجب تألم عمیق و در عین حال، تبلور غیرت و حماسه در قلوب ملت موحد ایران گردید.

شهید دکتر علی لاریجانی، شخصیتی ذوابعاد و جامع‌الاطراف بود که هندسه فکری خود را در مکتب اصیل اسلام ناب و در محضر استوانه‌هایی چون استاد مطهری بنا نهاد. این مجاهد نستوه، با حضور مؤثر، مستمر و راهگشای خویش در ادوار مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشی بی‌بدیل در سیاست‌گذاری‌های کلان علمی و اعتلای فرهنگی نظام اسلامی ایفا نمود.

ایشان به حق، نماد بارز «عقلانیت انقلابی»، صلابت و پختگی بود؛ مردی که با وجود برخی ناملایمات و بی‌مهری‌ها، همچون کوهی استوار و وفادارانه، در مقطعی که پذیرش مسئولیتِ دبیری شورای عالی امنیت ملی عین خطرپذیری بود، پای مصالح کشور و منویات رهبر مظلوم و شهیدش ایستاد و خدمات حیرت‌آور و جاودانه‌ای را در این ماه‌های پرالتهاب به یادگار گذاشت. همراهی مجاهدانه فرزند برومندش، آقا مرتضی لاریجانی که تا لحظه پیوستن به پدر پای او ایستاد، گواه روشنی بر تربیت در مکتب عاشوراست.

دشمن زبون و مبتلا به خطای محاسباتی، گمان می‌برد با حذف فیزیکی استوانه‌های فکری و امنیتی نظام، می‌تواند در اراده پولادین امت اسلام خللی ایجاد کند؛ زهی خیال باطل که خون این شهید سعید، در آمیختگی با خون مطهر معلم و مراد عالی‌مقامش، قافله‌سالار شهیدان جنگ رمضان، امام شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف) و یاران شهیدی چون شهید سید حسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی، شجره طیبه مقاومت را تنومندتر و سیر تکاملی تمدن نوین اسلامی را تسریع خواهد کرد. بی‌تردید، در فقدان آن رهبر مظلوم شهید، شهادت این استوانه تدبیر، خسارتی عظیم است، اما خداوند متعال منتقم خون این عزیزان و جبران‌کننده این ثلمه‌ها خواهد بود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن پاسداشت سال‌ها مجاهدت خالصانه این متفکر و سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی، تأکید می‌نماید که خون مطهر شهدای سحرگاه رمضان، بزرگترین سرمایه برای استحکام مرزهای عقیدتی، تولید قدرت نرم و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان است و رسالت نخبگان، امتداد این مسیر در عرصه «جهاد تبیین» خواهد بود.

اینجانب، این فوز عظیم و شهادت فخرآفرین را به محضر حضرت بقیة‌الله الأعظم (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف و حماسه‌ساز ایران و خاندان مکرم و معزز لاریجانی و مطهری، به‌ویژه همسر مکرمه و صبور ایشان (صبیه محترمه شهید آیت‌الله مطهری)، فرزند فاضل و گرانقدرشان حجةالاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا لاریجانی، خانواده محترم شهید بیات و تمامی بازماندگان، از صمیم قلب تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهدای والامقام، علو درجات و حشر با سیدالشهداء (علیه‌السلام) و برای جبهه مقاومت در این نبرد مقدس، فتح‌المبین مسألت دارم. خون پاک این عزیزان، متضمن پیروزی قطعی جبهه حق خواهد بود.