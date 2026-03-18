۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

فریادشیران رئیس آکادمی باشگاه استقلال شد

با اعلام باشگاه استقلال، ناصر فریادشیران به عنوان رئیس آکادمی این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، با حکم دکتر علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، ناصر فریادشیران به عنوان رئیس آکادمی باشگاه استقلال انتخاب شد.

ناصر فریادشیران دارای مدرک A مربیگری از کنفدراسیون فوتبال آسیا است و علاوه بر تجارب مختلف در حوزه مربیگری، سابقه مدیریت آکادمی باشگاه استقلال و نفت تهران را هم در کارنامه خود دارد.

در دوران حضور او در آکادمی باشگاه استقلال (فصل ۹۹-۱۴۰۰)، تیم امید و نوجوانان استقلال به قهرمانی رسیدند و تیم رده نوجوانان استقلال نایب قهرمان و تیم نونهالان استقلال به مقام سوم دست یافت.

زینب حاجی حسینی

