اعلام نرخ فطریه در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام مرتضی مطیعی طی پیامی در آستانه عید سعید فطر و درباره فطریه سال جاری نوشت: در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان معمولاً سوالاتی در خصوص زکات فطره مطرح می‌شود که لازم می‌دانم در این زمینه نکاتی را یادآور شوم.

وی در تشریح میزان زکات فطره و کفاره اعلام کرد: یکی از اموری که پس از اذان مغربِ آخرین روز ماه مبارک رمضان بر تمام افرادی که زنده و در قید حیات هستند [فارغ از اینکه در ماه رمضان روزه گرفته‌اند یا خیر، پیر و کهنسال هستند یا کودک و نوزاد و دیگر مسائل] و توان مالی نیز دارند واجب می‌شود، پرداخت زکات فطریه است که در مورد افرادی که تحت تکفل و یا نان‌خور دیگران هستند برعهده سرپرست خانوار و در مورد افرادی که مستقلاً منبع درآمدی دارند برعهده خودشان است.

وی با بیان اینکه توصیه می‌شود افراد، مبلغ زکات فطره را قبل از اقامه نماز عید فطر کنار بگذارند، تاکید کرد: بهتر است افراد، حداکثر تا اذان ظهر روز عید فطر نسبت به پرداخت زکات فطره اقدام کنند و چنانچه امکان آن فراهم نباشد مبلغ آن‌را به تعداد افراد تحت تکفل از سایر اموال جدا و در اولین زمان بپردازند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان نوشت: مبلغ زکات فطره به ازای هر نفر به میزان یک صاع (پیمانه) گندم حدوداً معادل سه کیلوگرم گندم یا برنج بر اساس خوراک اصلی افراد است.

امام جمعه سمنان با اشاره به تفاوت جزئی قیمت گندم در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: با توجه به ارزیابی‌ها و تحقیقات صورت گرفته، مجموع مبلغ سه کیلوگرم گندم در استان سمنان، عدد ۱۸۰ هزار تومان تعیین شده که این میزان حداقل مبلغی است که پرداخت آن بر هر فرد مسلمان در استان سمنان واجب شده است.

وی ادامه داد: افرادی که قوت غالب آنها برنج است نیز باید بر اساس نوع برنج مصرفی خود مبلغی معادل سه کیلوگرم از آن‌را بعنوان زکات فطره پرداخت کنند. زکات فطره، هشت مصرف دارد که بهترین محل مصرف آن «افراد مسکین و فقیر» هستند امیدواریم مردم عزیز استان سمنان این مبلغ را که در جهت تکمیل عبادات ماه مبارک رمضان و نیز مایه برکت در زندگی آنها است به مراکز جمع‌آوری زکات بپردازند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تقدیر از مردم استان سمنان برای پرداخت زکات فطره در سال گذشته افزود: با تلاش مسئولان ستاد زکات استان، این وجوهات بلافاصله پس از جمع‌آوری به حساب فقرا و نیازمندان استان واریز خواهد شد.

امام جمعه سمنان همچنین در خصوص میزان کفاره ماه مبارک رمضان نیز گفت: مبلغ کفاره غیرعمد و فِدیه که شامل کفاره تأخیر نیز می‌شود به ازای هر روز معادل ۷۵۰ گرم گندم یعنی ۴۰ هزار تومان است که این میزان برای کفاره عمد به ازای هر یک‌روز کفاره عمد، معادل اطعام ۶۰ فقیر (بر اساس همان مبلغ) خواهد بود، به عبارتی دیگر این افراد باید برای یک‌روز کفاره عمد، مبلغی معادل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازند.