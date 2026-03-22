به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مددی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از جمعآوری بیش از ۳۸۰ میلیون تومان زکات فطره و کفارات خبر داد و گفت: این مبالغ در نخستین مرحله به حساب نیازمندان و مددجویان تحت حمایت این نهاد واریز شده است.
مددی در ادامه، با قدردانی از مشارکت گسترده مردم نیکوکار ورامین در امر خداپسندانه پرداخت زکات فطره و کفارات، اظهار داشت: حسابهای دریافت وجوهات شرعی، شماره کارتها و لینکهای اینترنتی تا پایان تعطیلات عید سعید فطر فعال است و شهروندان میتوانند کمکهای خود را واریز کنند.
وی با تجلیل از تلاش بیوقفه کارکنان و امدادگران کمیته امداد در ایام پایانی ماه مبارک رمضان و روز عید فطر، افزود: به منظور تسهیل امور و تسریع در روند دریافت وجوهات، روشهای الکترونیکی متنوعی شامل شماره کارتهای مجازی و لینکهای جداگانه برای فطریه عام، فطریه سادات، کفاره غیرعمد و کفاره عمد پیشبینی شده است.
رئیس کمیته امداد ورامین در پایان با اشاره به اینکه مراحل بعدی توزیع وجوهات جمعآوریشده و رسیدگی به امور درمانی و معیشتی نیازمندان در دستور کار قرار دارد، بر استمرار کمکرسانی به اقشار آسیبپذیر تأکید کرد.
