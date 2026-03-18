دستگیری عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل اعلام کرد: طی تلاش، رصد و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان بر بسترهای ارتباطی سرویس اطلاعاتی موساد، تعداد ۴ نفر از عناصر خودفروخته که اقدام به ارتباط گیری با برخی از عناصر سرویس اطلاعاتی موساد کرده بودند قبل از ورود به فاز عملیاتی، طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی دستگیر و تحویل مقام قضائی شدند.