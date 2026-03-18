۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

دستگیری عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی در استان اردبیل

اردبیل- روابط عمومی سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان اردبیل از دستگیری عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل اعلام کرد: طی تلاش، رصد و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان بر بسترهای ارتباطی سرویس اطلاعاتی موساد، تعداد ۴ نفر از عناصر خودفروخته که اقدام به ارتباط گیری با برخی از عناصر سرویس اطلاعاتی موساد کرده بودند قبل از ورود به فاز عملیاتی، طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی دستگیر و تحویل مقام قضائی شدند.

