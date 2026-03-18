پیام استاندار البرز به مناسبت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ»

خبر شهادت بزرگ‌مرد والامقام و مجاهد عرصه امنیت و دیپلماسی، دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، موجب تأثر و تأسف شدید گردید.

این اندیشمند دلسوخته و مدیر مدبر که عمری را در مسیر اعتلای این مرز و بوم، با اخلاص و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری نمود، با شهادت گوارای خود به سرمنزل مقصود رسید. از همان آغاز خدمت تا آخرین لحظات، او با هوشمندی و تدبیر، در شرایط حساس، کشتی نظام را هدایت کردند و با رایزنی‌های راهبردی، دستاوردهای ارزشمندی داشتند.

مدیریت میدانی و دیپلماسی فعال در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، صبر و استقامت در برابر تهدیدات دشمنان و اولویت دادن به مصالح نظام، تقوای سیاسی و ولایت‌پذیری که سرمشقی برای مجاهدان راه است و سبک زندگی معنوی و توجه ویژه به عبادت و ارتباط با خداوند از جمله دستاوردهای ماندگار او بود.

در این ایام سوگواری، یاد و نام فرزند باوفا و شهیدشان، مرتضی لاریجانی، معاون امنیتی دبیرخانه و جمعی از محافظان غیور را که هم‌راه ایشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گرامی می‌داریم.

از خداوند متعال برای آن بزرگوار علو درجات، همنشینی با پیامبران و اولیاء الهی، و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.

*مجتبی عبداللهی

استاندار البرز*