۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

انتقاد تند روسیه از انفعال آژانس انرژی اتمی در ارتباط با نیروگاه بوشهر

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین از انفعال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حادثه نیروگاه بوشهر به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تجاوز نظامی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر واکنش نشان داد.

بر اساس اعلام این رسانه، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین در این خصوص اعلام کرد: مطمئن نیستم که واکنش آژانس با میزان وخامت این وضعیت متناسب باشد.

میخائیل اولیانوف، سپس اضافه کرد: این موشک تنها در فاصله ۲۰۰ متری از یک راکتور هسته‌ ای در حال بهره‌ برداری منفجر شد. این وضعیت خطر واقعی بروز یک فاجعه بزرگ هسته‌ ای را به همراه دارد که می‌ تواند کل منطقه را به‌ شدت تحت تأثیر قرار دهد.

گفتنی است که پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که یک پرتابه دشمن دیروز سه‌ شنبه به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد؛ اما هیچ آسیبی بر جای نگذاشت.

از سوی دیگر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اتخاذ موضعی منفعلانه، تا کنون تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به ایران را نیز محکوم نکرده است.

    • اذرگون IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      هرگونه اتفاقی که بیفته اژانس بین المللی انرژی اتمی و تجاوزگران مسئولند ،
    • اذرگون IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      هر اتفاقی که بیفته اژانس انرژی اتمی وتجاوزگران مسئولند خدا لعنتشان کنه ونابودشان کنه ،خداوند حسابشان رو برسه

