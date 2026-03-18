انتقاد تند روسیه از انفعال آژانس انرژی اتمی در ارتباط با نیروگاه بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تجاوز نظامی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر واکنش نشان داد.

بر اساس اعلام این رسانه، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین در این خصوص اعلام کرد: مطمئن نیستم که واکنش آژانس با میزان وخامت این وضعیت متناسب باشد.

میخائیل اولیانوف، سپس اضافه کرد: این موشک تنها در فاصله ۲۰۰ متری از یک راکتور هسته‌ ای در حال بهره‌ برداری منفجر شد. این وضعیت خطر واقعی بروز یک فاجعه بزرگ هسته‌ ای را به همراه دارد که می‌ تواند کل منطقه را به‌ شدت تحت تأثیر قرار دهد.

گفتنی است که پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که یک پرتابه دشمن دیروز سه‌ شنبه به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد؛ اما هیچ آسیبی بر جای نگذاشت.

از سوی دیگر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اتخاذ موضعی منفعلانه، تا کنون تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به ایران را نیز محکوم نکرده است.