۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

تأکید مقام ارشد روسیه بر نقش شهید «لاریجانی» در گسترش روابط مسکو-تهران

رئیس دومای دولتی روسیه ضمن اعلام تسلیت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران،گفت: وی سهم بسزایی در تقویت مشارکت راهبردی جامع میان روسیه و ایران، همکاری بین پارلمانی و دوستی بین دو کشور داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای ضمن تسلیت شهادت علی اردشیر لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران، بر نقش وی در تحکیم و گسترش روابط میان مسکو- تهران تأکید کرد.

رئیس دومای دولتی روسیه در این خصوص اعلام کرد: مراتب تسلیت خود را در پی درگذشت (شهادت) علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حمله هوایی به تهران ابراز می دارم.

ویاچسلاو ولودین، سپس اضافه کرد: وی سهم بسزایی در تقویت مشارکت راهبردی جامع میان روسیه و ایران، همکاری بین پارلمانی و دوستی بین مردم دو کشور داشته است.

این در حالیست که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

