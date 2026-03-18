سپاه: از تأسیسات نفتی در عربستان، امارات و قطر فاصله بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این ارگان نظامی کشورمان که در حال دفاع از میهن در برابر دشمن آمریکایی-صهیونی است، در بیانیه ای تصریح کرد: «به شهروندان و مقیمان در اطراف تأسیسات از جمله پالایشگاه سامرف – عربستان سعودی؛ میدان گازی الحصن – امارات متحده عربی؛ مجتمع پتروشیمی الجبیل – عربستان سعودی؛ مجتمع پتروشیمی مسیعید و شرکت مسیعید هولدینگ (وابسته به شرکت Chevron) – قطر و پالایشگاه رأس لفان (فازهای ۱ و ۲) – قطر؛ هشدار می‌دهیم این مراکز به اهدافی مستقیم و مشروع تبدیل شده‌اند و در ساعات آینده مورد هدف قرار می‌گیرند. لذا از تمامی شهروندان، مقیمان و کارکنان خواسته می‌شود فوراً این مناطق را ترک کرده و بدون هیچ‌گونه تأخیر به فاصله‌ای امن منتقل شوند.

پیش از این، هشدارهای صریح و مکرری به حاکمان شما درباره ورود به این مسیر خطرناک و به‌قمار گذاشتن سرنوشت ملت‌هایشان داده شده بود.»