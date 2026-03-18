۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

سپاه: از تأسیسات نفتی در عربستان، امارات و قطر فاصله بگیرید

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به افراد حاضر در اطراف پالایشگاه‌ها و میادین گازی عربستان، امارات و قطر هشدار داد از این مراکز فاصله بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این ارگان نظامی کشورمان که در حال دفاع از میهن در برابر دشمن آمریکایی-صهیونی است، در بیانیه ای تصریح کرد: «به شهروندان و مقیمان در اطراف تأسیسات از جمله پالایشگاه سامرف – عربستان سعودی؛ میدان گازی الحصن – امارات متحده عربی؛ مجتمع پتروشیمی الجبیل – عربستان سعودی؛ مجتمع پتروشیمی مسیعید و شرکت مسیعید هولدینگ (وابسته به شرکت Chevron) – قطر و پالایشگاه رأس لفان (فازهای ۱ و ۲) – قطر؛ هشدار می‌دهیم این مراکز به اهدافی مستقیم و مشروع تبدیل شده‌اند و در ساعات آینده مورد هدف قرار می‌گیرند. لذا از تمامی شهروندان، مقیمان و کارکنان خواسته می‌شود فوراً این مناطق را ترک کرده و بدون هیچ‌گونه تأخیر به فاصله‌ای امن منتقل شوند.

پیش از این، هشدارهای صریح و مکرری به حاکمان شما درباره ورود به این مسیر خطرناک و به‌قمار گذاشتن سرنوشت ملت‌هایشان داده شده بود.»

زهرا علیدادی

    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      نصرمن الله فتح القریب بارمز حیدرکرار با آتش سنگین باتمام توان قدرت ...
    • اذرگون IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      با اینکه ایران هشدار داده بوده که اگر حمله کنند به پالایشگاه حمله می کنه به پالایشگاهای کشور مبدا ولی بازم امریکا واسرائیل حمله کردند ،واین یعنی اینکه اینا احتمالا می خوان روابط ایران با کشورهای عربی رو مخدوش کنند ایا ایران می تونه حمله کنه به پالایشگاه نفت وگاز وغیره اسرائیل
    • آرش IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      سپاهی نیستی اگه آرامکو رو نزنی
    • نیما IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      درودبرسپاهیان دلاور. به قول معروف چیزی که عوض داره گله نداره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها