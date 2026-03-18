به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال‌احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترک شماره ۵ خود از آغاز جنگ تحمیلی رمضان، حمله به ناوشکن دنا که بدون هشدار قبلی انجام و منجر به شهادت ۸۴ نفر از کارکنان و دانشجویان، ۲۰ مفقودی و ۳۲ زخمی‌شد، را طبق اصول کلی و روح حاکم بر اسناد حقوق بشردوستانه؛ غیرقانونی، غیراخلاقی و ناجوانمردانه برشمرد و آن را به شدت محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

««حمله به قلبِ آموزش، صلح و دوستی در دریا»

بیانیه‌ شماره ۵ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران درباره‎ حمله‎ آمریکا به ناوشکن دنا پس از بازگشت از گردهمایی صلح و دوستی نیروهای دریایی کشورها در هند

پس از آغاز جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل در صبح‎گاه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ که خود مصداق بارز و آشکار نادیده‎انگاری سازِکارهای اندیشیده‎شده در منشور ملل متحد به مثابه‎ی میثاق مشترک جامعه‎ بین‎المللی و نقض اصول و قواعد بنیادین حاکم بر آن همچون حل‎وفصل مسالمت‎آمیز، صلح‎آمیز اختلاف‎ها، به عنوان قاعده آمره‎ حقوق بین‎المللاست و با نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین‎المل بشردوستانه همچون اصل تفکیک میان نظامیان، اموال نظامی و غیرنظامیان، اموال غیرنظامی، تناسب و درپیش‎گرفتن تدابیر و اقدام‎های احتیاطی و پیشگیرانه، از جمله جنایت ارتکاب‎یافته در مدرسه‎ی میناب که منجر به شهادت ۱۶۸ نفر از دانش‎آموزان و آموزگاران تداوم یافت، بار دیگر و در روز پنجم جنگ، ناوشکن دنا متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی زیردریایی آمریکا مورد هدف قرار گرفت.

بنابر گزارش‌های دریافتی، ناوشکن دنا به همراه دو فروند ناوِ لاوان و بوشهر متعلق به نیروی دریایی ارتش، از دی‎ماه امسال و پیش از آغازِ جنگِ جاری برای شرکت در یک دوره‎ی کارورزیِ دانشجویی عازم دریانوردی شد که این دوره مقارن با مأموریت صلح و دوستیِ بین‎المللیِ میلان ۲۰۲۶ شد که هر دو سال یک بار به میزبانی یک کشور دریایی و این بار به دعوت و میزبانی کشور هند با شرکتِ نیروهای دریاییِ ۷۲ کشور از سراسرِ جهان برگزار شد. این گردهمایی که پیش از آغازِ جنگ برگزار شد، دارای هدفی علمی و آموزشی و دربرگیرنده‎ محورهایی همچون عملیات جست‎وجو و نجاتِ دریایی، مقابله با تروریسم دریایی، تأمین امنیتِ دریایی، مقابله با دزدی دریایی اعلام شده است. در این گردهمایی علمی، آموزشی و پژوهشی، نشست‎های چندگانه‎ی علمی و پژوهشی در ساحل به منظورِ انجام هماهنگی‎ها، گفت‎وگو و هم‎اندیشی میان نیروهای دریایی کشورها برگزار شد.

پس از پایانِ گردهمایی، زمان بازگشتِ ناوگروه یادشده به سوی وطن همزمان شد با آغاز جنگ ایالات متحده آمریکا و رژِیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، و ناوشکنِ دنا از سوی آمریکا هدفِ حمله‎ای مسلحانه قرار گرفت و ۸۴ نفر از کارکنان و دانشجویان ناو شهید شدند، ۲۰ نفر مفقود و ۳۲ نفر نیز که زخمی‌شدند اکنون در سریلانکا در حال طی مراحل درمانی‎اند.

با توجه به توصیف بالا از این فاجعه‎ی انسانی، به منظور نشان‎دادنِ غیرقانونی‎بودن حمله‎ صورت‎گرفته از نظرگاه قواعد و مقرره‎های حاکم بر مخاصمه‎های مسلحانه‎ بین‎المللی در دریا، همچون کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو درباره‎ بهبود وضعیت زخمیان، بیماران و کشتی‎شکستگان، دستورالعمل سَن‎رمو، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و سایر قواعد و مقرره‎های معاهده‎ای و عرفی، چند نکته به شرح زیر می‎آید:

بیش و پیش از هر چیز بایستی این اصل کلی حاکم بر همه مخاصمه‎های مسلحانه طبق حقوق بین‎الملل بشردوستانه را یادآوری کرد که: «حق طرف‎های مخاصمه در انتخاب روش‎های جنگ نامحدود نیست». بر بنیانِ این اصل کلی، طرف‎های مخاصمه نمی‎توانند هر مکان و تجهیزاتی را بدون رعایت اصول دیگری همچون ضرورت، تفکیک، تناسب و تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه مورد حمله‎ی مسلحانه قرار دهند.

گرچه در زمان حمله به ناوشکن دنا یک مخاصمه مسلحانه‌ بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جریان بوده است، ولی توجه به این نکته ضروری است که حمله‎ صورت‎گرفته به ناوشکن دِنا هزاران مایل دورتر از قلمرو نبرد میان طرف‎های مخاصمه و در نزدیکی آب‌های سرزمینی کشور سریلانکا، به عنوان یک کشور بی‎طرف، صورت گرفته است. بنابراین اقدام صورت‎گرفته خارج از دامنه‌ی جغرافیایی کاربست حقوق بین‌الملل بشردوستانه رخ داده است.

اعزام ناوگروه یادشده در بالا، پیش از آغاز جنگ و با هدفِ کارورزی و آموزشی برای دانشجویان دانشگاه نیروی دریایی و پس از آن برای شرکت در یک گردهمایی آموزشی و صلح‎آمیز به کشور هند بوده است و نوعِ مأموریتِ غیرنظامی آن بر کشور حمله‎کننده آشکار بوده است و این حقیقت از نظر کشورهای شرکت کننده در گردهمایی دور نخواهد ماند.

اذعانِ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که حمله به ناو یادشده به جای «تصرف و استفاده از آن»، از نظر او و دیگران، اقدامی «سرگرم‎کننده‎تر» بوده است، نقض آشکارِ «اصل حسن نیت» به شمار می‎رود که حاکم بر نظام حقوقی حاکم بر معاهده‎های بین‎المللی که از جمله در ماده‎ی ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آمده است و در رابطه با پیمان‎های چهارگانه‎ ۱۹۴۹ ژنو، پیمان‎های لاهه نیز کاربرد می‎یابد.

وقتی اذعان می‎شود به این که حمله به ناوشکن دنا تنها یک سرگرمی‌بوده است، این را نشان می‎دهد که خود مقام یادشده و فرماندهان آن حمله را ضرورتی نظامی تلقی نکرده‎اند؛ به این معنا که حمله به کشتی هیچ‎گونه مزیت و نفع نظامی‌که منجر به برتری نظامی در مخاصمه شود را تأمین نمی‎کرده است و این خود اماره‎ای بر نقض صریح حقوق حاکم بر مخاصمه‎های مسلحانه در دریا به طور کلی و حقوق بشردوستانه به شمار می‎رود. به سخنی دیگر، این بیانِ آشکار از سوی یک مقام رسمی نشان می‎دهد که اقدام به حمله به ناوشکنی که مأموریتی پیش از جنگ داشته و هدفِ آن از حضورش در آن نقطه از دریا و در نزدیکیِ آب‎های سرزمینی کشوری دیگر، نه یک ضرورت نظامی‌که بتواند به پیشبرد هدف نظامی‌به طور قانونی و مشروع کمک کند، بلکه تنها اقدامی‌برای سرگرمی‌بوده است، ضمن آن که پیشاپیش ادعاهایی همچون «تصادفی»، «جانبی»، «اشتباه»، و یا «نقص فنی» در جنگ‎افزار را منتفی می‎سازد. بنابراین، نه تنها اظهارنظر یادشده که خود اعترافی مهم است، بلکه ماهیت مأموریت و مکانِ قرارگیری ناوشکن نیز ضرورت نظامی و مزیت موردانتظار برای هدف مشروع قلمداد کردن آن را منتفی می‎سازد.

حمله به ناوی با مأموریت علمی، آموزشی و صلح‎آمیزِ از پیش اعلام‎شده، فرسنگ‎ها دورتر از میدانِ اصلی نبرد صورت گرفته است که می‎توان آن را اقدامی در راستای «گسترش مفهومی تهدید» و «گسترش مفهومِ هدفِ نظامی مشروع و قانونی» و در نتیجه، گسترش میدان جنگ ارزیابی کرد؛ اقدامی‌که پیش از آن (از جمله مدرسه‎ی میناب و ...) و در روزهای پس از آن نیز خود را به عنوان یک الگوی خطرناکِ رفتاری پرتکرار نشان داد و پیامدهای بشردوستانه‎ی فاجعه‎باری را برای غیرنظامیان و اموال و اماکن غیرنظامی (از جمله مکان‎های تاریخی و فرهنگی، بیمارستان‎ها و ...) رقم زد.

ناوشکنِ دِنا در قلمرو آب‎های سرزمینی سریلانکا، به عنوان یک کشور بی‎طرف، مورد حمله قرار گرفته است که این نیز خود نقض آشکار حقوق بی‎طرفی در زمان جنگ و مخاصمه‎ی مسلحانه به شمار می‎رود، و نیز چنان‎که در بند پیشین گفته شد اقدامی خطرناک در راستای گسترش هدف و نیز توسعه‎ی میدانِ درگیری قلمداد می‎شود.

حمله‎ صورت‎ گرفته به ناو دِنا، بدون دریافتِ هیچ‎گونه اخطار و هشدار قبلی، و بی آن که خدمه و سرنشینان آن، ابتدا تخلیه و سپس اقدام به غرق کردن ناو کنند، بنا بر اصول کلی (همچون ضرورت و تناسب و ...) و روح حاکم بر اسناد حقوق بشردوستانه، غیرقانونی، غیراخلاقی و به گونه‎ای ناجوانمردانه انجام شده است. بنابراین، در پیش نگرفتن اقدام‎ها و تدابیر احتیاطی از قبل توسط آمریکا به منظور تضمین حفظ جان خدمه‌ی ناوشکن‌ِ دنا که «تحت هر شرایطی» می‌بایست از حمایت ماده‎ی ۱۲ کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹ برخوردار می‌شدند، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی می‌گردد.

خودداری طرفِ مخاصمه از عمل به شماری از تعهدهای بین‎المللی خود بر طبقِ کنوانسیون دوم ۱۹۴۹ ژنو درباره‎ی بهبود شرایط بیماران، زخمیان و کشتی‎شکستگان مبنی بر نجات کارکنانِ کشتی‎های در حال غرق و صورت‎دادن یک حمله‎ی دیگر پس از حمله‎ی نخست، در حالی که شماری از کارکنان ناو پس از حمله در تلاش برای نجات خود بودند نیز در کنار موارد یادشده در بالا شایسته‎ توجه است؛ الگویی که در روز نخست جنگ تحمیلی و پس از حمله‎ی موشکیِ نخست به مدرسه‎ی میناب تکرار شد و پس از نخستین حمله، با فاصله زیاد دوباره مورد حمله قرار گرفت.

با توجه به موارد یادشده در بالا، به طور کلی، حمله‎ مسلحانه به ناوشکنِ دِنا را می‎توان نقض آشکارِ قواعد و اصول ضرورت نظامی، تناسب، حمایت از بیماران، زخمیان و کشتی‎شکستگان و مصونیت‎های پیش‎بینی‎شده در حقوق بشردوستانه‎ی معاهده‎ای و عرفی، و نقض اصول بی‎طرفی به خاطر توسعه‎ی قلمرو درگیری به قلمرو دیگر کشورها و ایمنی دریانوردی قلمداد می‎شود.

کمیته‎ ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در راستای عمل به وظایف و اختیاراتِ آیین‎نامه‎ای خود مبنی بر «پیگیری امور حمایت از کلیه‎ی اشخاص مشمول مقررات حقوقی بشردوستانه‎ی بین‎المللی» (ماده‎ی ۳)، حمله به ناوشکن دِنا را که آشکارا نقض اصول و قواعد حاکم بر مخاصمه‎ی مسلحانه در دریا به شمار می‎رود به شدت محکوم می‎کند. کمیته‎ی ملی از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیوان کیفری بین‎المللی، کمیته‎ی بین‎المللی صلیب سرخ، کمیته‎های ملی حقوق بشردوستانه، جمعیت‎های ملی هلال احمر و صلیب سرخ، سازمان‎های بشردوستانه‎ی مردم‎نهاد، کنشگران جامعه‎ی مدنی، و جامعه‎ی بین‎المللی در کل، می‎خواهد تا نسبت به فاجعه‎ی انسانی ناوشکن دِنا و سایر نقض‎های ارتکاب‎یافته در جریان این جنگ تحمیلی و غیرقانونی که نتیجه‎ی مستقیمِ تفسیر یک جانبه‎گرایانه از منشور و حقوق بین‎الملل، بکارگیری الگوی خطرناک یادشده در بالاست، واکنشی بایسته و شایسته را برای پایان‎دادن به فرهنگِ بی‎کیفرمانی و پیگرد عاملان جنایت‎های پرشماری همچون مدرسه‎ی میناب و فاجعه‎ی ناوشکن دنا را در دستور کار خود قرار دهند؛ چراکه تکرار چنین جنایت‎هایی می‎تواند تهدیدی جدی علیه اصول و ارزش‎های مشترک بشری در زمان مخاصمه‌های مسلحانه شود.