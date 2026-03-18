ابراز همدردی پاپ با بازماندگان «حملات به مدارس و مراکز مسکونی»در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیانیوز، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک‌ های جهان امروز چهارشنبه اعلام کرد: ۲ هفته است که کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا) تحت حملات خشونت آمیز جنگ قرار دارند. هزاران نفر بیگناه کشته شده و بسیاری دیگر مجبور به رها کردن خانه های خود شده اند.

رهبر کاتولیک‌ های جهان سپس گفت: بار دیگر همدردی مان را با همه کسانی که عزیزان خود را در حملات به مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز مسکونی از دست داده‌اند ابراز می داریم.

گفتنی است که در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب واقع در ایران، بیش از ۱۶۰ تن به شهادت رسیدند.