به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، با توجه به شرایط ویژه که کشور این روزها با آن مواجه است مجموعه‌ای از توصیه‌های ایمنی را برای مسافران نوروزی در شرایط ویژه کشور تشریح کرد.

وی با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در جاده‌ها و آمادگی مسافران برای مواجهه با احتمالات تأکید ویژه کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا در خصوص اقدامات پیش از سفر اظهار داشت: هموطنان و مسافران عزیز پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی پلیس راهور پیگیری کرده و سپس نسبت به برنامه‌ریزی سفر اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در طول مسیر جلوگیری شود.

زارع در ادامه در خصوص رعایت اصول ایمنی در رانندگی،تأکید کرد و گفت : رعایت فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات زنجیره‌ای، همراه با پرهیز از استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و خودداری کامل از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، از الزامات اولیه هر سفر است. همچنین رانندگان محترم باید با برنامه‌ریزی برای استراحت‌های منظم هر دو ساعت، آمادگی جسمانی و هوشیاری خود را در طول مسیر حفظ نمایند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از این توصیه‌ها، اقدامات ضروری پس از بروز حادثه در جاده را تشریح کرد: رانندگان در صورت مواجه شدن با هرگونه حادثه، اولویت اول حفظ جان خود و سرنشینان است. با توجه به احتمال بروز حوادث ناشی از هرگونه حملات دشمن در برخی نقاط، لازم است رانندگان در چنین شرایطی ضمن حفظ خونسردی، از انجام حرکات ناگهانی و خطرناک خودداری کنند. در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، رانندگان باید با حفظ کنترل وسیله نقلیه، خودرو را به حاشیه امن جاده هدایت کرده و از توقف در مسیر عبور خودروها خودداری کنند.

سرهنگ زارع افزود: در صورت نیاز، ضمن حفظ آرامش خود و سرنشینان، موضوع را از طریق تماس با پلیس و نیروهای امدادی اطلاع دهند. رانندگان باید مسیر را برای تردد خودروهای امدادی، پلیس و تیم‌های خدماتی باز نگه دارند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا روند امدادرسانی و ایمن‌سازی مسیر با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: با رعایت این توصیه‌ها و همراهی با پلیس راهور، می‌توانیم سفری ایمن داشته باشیم. در شرایط فعلی کشور، صبر و همکاری شما با نیروهای پلیس، امنیت و آرامش سفر همه مسافران را تضمین می‌کند.