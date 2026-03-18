۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

هشدار شدید کوبا نسبت به «هرگونه تهاجم خارجی»

رییس‌ جمهور کوبا هشدار داد: هاوانا در مواجهه با بدترین سناریو، یک چیز را تضمین می‌ کند؛ هرگونه تهاجم با مقاومت شکست‌ناپذیری مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،«میگوئل دیاز- کانل»، رئیس‌ جمهور کوبا در پیامی که از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، به تهدیدهای پوچ آمریکا علیه هاوانا با قدرت پاسخ داد.

رئیس‌ جمهور کوبا در این خصوص نوشت: آمریکا تقریبا هر روز کوبا را به توسل به زور برای سرنگونی نظم قانونی هاوانا تهدید می‌ کند و در این کار به بهانه‌ ای مذبوحانه متوسل می‌شود: محدودیت‌ های سخت اقتصاد که آنها برای بیش از ۶ دهه در این مسیر تلاش کرده‌ اند تا ما را را منزوی کنند.

هشدار قدرتمند کوبا به «هرگونه تهاجم خارجی»

«میگوئل دیاز- کانل»، سپس اضافه کرد: آنها قصد دارند و اعلام کرده‌ اند برنامه‌ هایی برای تصرف کشور، منابع، دارایی‌ هایش و حتی همان اقتصادی دارند که تلاش کردند خفه کنند تا ما را تسلیم کنند.

وی سپس افزود: کوبا در مواجهه با بدترین سناریو، یک چیز را تضمین می‌ کند: هرگونه تهاجم با مقاومت شکست‌ ناپذیری مواجه خواهد شد.

این در حالیست که اخیرا نیز آمریکا کشور مستقل کوبا را مورد تهدید قرار داده است.

    علی IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      کی هواپیما به ترامپ جانی هدیه کرده بود مگر شما نبودید؟ الان از ترس موشکهای ایران محکوم میکنید؟ قبلا که ایران اعلام کرده بود آتش جنگ دامن شماها را خواهد گرفت!!!

