به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه ایکس، گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره تلاش واشنگتن برای ساقط کردن میگوئل دیاز- کانل رئیس جمهوری کوبا از قدرت را نادرست اعلام کرد.

وی گفت: دلیل اینکه رسانه های آمریکا مطالب نادرست منتشر می کنند این است که شارلاتان ها و دروغگوها منبع خبری آنها هستند.

مقامات آمریکایی از جمله شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از انتشار واقعیت های جنگ علیه ایران و شکست آنها در میدان مبارزه ناراحت هستند و در روزهای اخیر حملات زیادی به رسانه های این کشور داشته اند.

ترامپ، مبارزات مردم ایران و حضور آنها در صحنه را هوش مصنوعی اعلام کرده بود.