۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

روبیو: شارلاتان‌ها و دروغگوها منبع رسانه‌های آمریکا هستند

وزیر امور خارجه آمریکا که از انتشار اخبار شکست این کشور در جنگ علیه ایران عصبانی است، منابع رسانه‌های آمریکایی را شارلاتان و دروغگو خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه ایکس، گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره تلاش واشنگتن برای ساقط کردن میگوئل دیاز- کانل رئیس جمهوری کوبا از قدرت را نادرست اعلام کرد.

وی گفت: دلیل اینکه رسانه های آمریکا مطالب نادرست منتشر می کنند این است که شارلاتان ها و دروغگوها منبع خبری آنها هستند.

مقامات آمریکایی از جمله شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از انتشار واقعیت های جنگ علیه ایران و شکست آنها در میدان مبارزه ناراحت هستند و در روزهای اخیر حملات زیادی به رسانه های این کشور داشته اند.

ترامپ، مبارزات مردم ایران و حضور آنها در صحنه را هوش مصنوعی اعلام کرده بود.

