به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «میگوئل دیاز- کانل» رئیس‌ جمهور کوبا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما خواهان جنگ با آمریکا نیستیم. هاوانا موضع دفاعی و غیرتهاجمی خود را حفظ می کند.

رئیس‌ جمهور کوبا در این خصوص ادامه داد: رسیدن به توافق با آمریکا امری دشوار است.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود: آمریکا تقریبا هر روز کوبا را به توسل به زور برای سرنگونی نظم قانونی هاوانا تهدید می‌ کند و در این کار به بهانه‌ ای مذبوحانه متوسل می‌شود: محدودیت‌ های سخت اقتصاد که آنها برای بیش از ۶ دهه در این مسیر تلاش کرده‌ اند تا ما را را منزوی کنند. کوبا در مواجهه با بدترین سناریو، یک چیز را تضمین می‌ کند: هرگونه تهاجم با مقاومت شکست‌ ناپذیری مواجه خواهد شد.