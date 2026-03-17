به گرارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تلاش‌ها برای دخالت آشکار در امور داخلی کوبا را محکوم می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مسکو نگرانی جدی خود را از تشدید تنش‌ های پیرامون کوبا و افزایش فشارهای خارجی بر هاوانا ابراز می‌ کند.

وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه اضافه می کند: مسکو تمام حمایت‌ های لازم را از جمله کمک‌ های مادی به کوبا ارائه می دهد و به این روند ادامه خواهد داد. مسکو همبستگی تزلزل‌ ناپذیر خود را با دولت و مردم این کشور مجدداً اعلام می‌ کند. مسکو تلاش‌ ها برای دخالت آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل را محکوم می‌کند. چالش‌ های پیش روی کوبا نتیجه مستقیم تحریم‌ های آمریکا علیه این کشور است.