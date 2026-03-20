خبرگزاری مهر- گروه استانها: در میانه نبرد رمضان قرار داریم و ایران ما این سرزمین کهن، مهد تمدن و فرهنگ بشری بار دیگر صفحاتی زرین از دفتر یک حماسه سترگ را در تاریخ این دیار پرافتخار ثبت میکند. بیشک آیندگان درباره حماسه مقاومت، ایستادگی، اتحاد و همدلی مردمان ایرانزمین به نیکویی یاد خواهند کرد. اگرچه در این روزهای سخت و دشوار، قلبها از فقدان عزیزانمان درد میکشد اما ایمان راسخ به پیروزی، از ما کوهی استوار، پُرصلابت و پر غرور ساخته است.
به راستی پرسش اینجاست که راز و رمز و خاستگاه این استقامت و پایداری و حماسهآفرینی در فرهنگ و اندیشه ملت ایران که آماج حملات دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته چیست؟ ملتی که این روزها و شبها زیر بمباران دشمن هم سنگر خیابانها را حفظ میکند و قائل است در این دوران، خیابان حکم تنگه احد را دارد که نباید به دست دشمن بیفتد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص گفتگوی ما با یک کارشناس فرهنگی از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
مهدی طهماسبی، دارنده دکتری زبان و ادبیات فارسی، شاعر آیینی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ و رئیس گروه امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در این گفتگو با ما همراه شده است.
* حس وطنپرستی و میهندوستی جلوههای باشکوهی از مقاومت را در بین ایرانیان در طول تاریخ خلق کرده است، در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
ایرانیان از دیرباز به خوبی درک کردند که برای پابرجا ماندن مام میهن، باید مقاومت کرد. قویترین و باشکوهترین تبلور این حس نسبت به ایران در میان مردمان این سرزمین در دوران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است. ملت ایران در راه وطن جان خود را که گرانمایهترین داشته هر انسان است، کف دست گذاشتند و در برابر دشمن بیگانه یا داخلی به مبارزه پرداخته و جان فدا کردند.
از شهدای مبارزات انقلابی گرفته تا شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای سلامت، امنیت، مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه یا جنگ رمضان که در آن قرار داریم، گواه این حس ویژه و منحصر به فرد است.
* به نظر میرسد این مقاومت و پایداری مشهور ایرانیان در جنگ رمضان که اکنون در آن قرار داریم، بار دیگر اما با حماسه و شکوه بیشتر جلوهگر شده است.
بله همینطور است. قائد شهیدمان امام خامنهای (ره) رهبر شیعه دوازده امامی هستند که در میانه مبارزه با جبهه کفر به شهادت نائل آمدند. مقام معظم رهبری با ریخته شدن خونشان خود به دست شقیترین اشقیاء، به آرزوی دیرین شهادت دست یافتند و خون ایشان باعث احیای روحیه انقلابی و جوشش مردمی شد که در عالم نظیر ندارد.
کدام مردم دنیا را سراغ دارید که شبهای متوالی و در برخی روزها دو یا سه نوبت در خیابانها ماندند و در زیر بمباران دشمن از کشورشان در برابر هجمههای جنایتکارانه دفاع و حمایت کردند، این حضورها همچنان پرشور و پررنگ ادامه دارد.
امامین انقلاب اسلامی روح ایثار و فداکاری را در این ملت دمیدند و شهادتطلبی آرمان بزرگ ما ایرانیان است زیرا یقین داریم ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد و عرصه برای بروز توانمندیهای فرزندان این مرز و بوم بازتر میشود.
* مقاومت و پایداری ایرانیان در ادبیات فارسی چه نمودهایی داشته است؟
ادبیات مقاومت و پایداری را باید یک جریان بسیار پرقدمت بهقدر تاریخ مبارزه حق و باطل بدانیم که اتفاقات بزرگ تاریخی از غزوات صدر اسلام تا نهضت عاشورا و در عصر معاصر، دفاع مقدس و مبارزات جبهه مقاومت علیه صهیونیسم جهانی باعث رشد و تکامل این ادبیات شده است.
آثار ادبی برآمده از این دست حوادث تاریخی حامل مفاهیم مبارزه و جهاد بوده و باعث حفظ و پاسداشت باورها در صحنههای مختلف شده است. شعر جنگ با پشتوانه قوی مکتبی، موجانگیز و حماسی است و زبان نسلی میشود که با اقتدا به عاشورا و با پشتوانهای از ایمان و توکل و توسل و پاکبازی با تمام وجود پا به میدان مبارزه با دشمن و پشتیبانی از امام (ره) و اسلام و انقلاب گذاشت.
از شاهنامه فردوسی به عنوان سند زنده و پویای اندیشههای ایرانیان پیش از اسلام نیز بر میآید که مردمان این سرزمین پایدار و مقاوم، وطندوست و متخلق به اخلاق پسندیده بودهاند. به برکت اسلام، اندیشهها و باورهای ایرانیان تعالی یافته که تبلور این جهانبینی فاخر را در آثار فرهنگی و ادبی و هنری میتوانیم به نظاره بنشینیم.
* این حس قوی نسبت به وطن و سرزمین مادری که در این روزها جلوههای خاصی یافته است، از کجا نشأت میگیرد؟
ادبیات مقاومت این سرزمین سرشار از حماسه، رجزخوانی، نوحهها و سوگسرودهها بوده که بازتاب روحیه استقامت و پایداری مردم خاصه در مبارزه با دشمن است. مردم در میانه نبرد رمضان با حضور شبانه خود نانوشتههای ادبیات پایداری را خلق میکنند.
زن و مرد، کودک و نوجوان، پیر و جوان، مسئولان و شهروندان عادی همگی پای کارند و در این ایام، اوقات خود را خرج نظام و مملکت اسلامی میکنند. مردم ما نظام جمهوری اسلامی را دوست دارند و همانطور که نیروهای نظامی و دفاعی مشغول رزم با دشمن آمریکایی صهیونی هستند، مردم نیز مجاهدانه و عاشقانه در کف میدان از حریم مملکت دفاع میکنند و بر این باورند که ایران اسلامی بزرگترین داشته آنها است.
انقلاب اسلامی به ما آموخته است که ایران، مملکت امام زمان (عج) و تنها کشوری است که بیرق عبادت و عزت علوی، افتخار حسینی و اندیشه مهدوی را برافراشته ساخته است. اکنون مردم ما از بالاترین سطح مسئولیت در نظام تا مردم عادی مشغول دفاع از این مملکت در برابر جهانخواران و جنایتکاران تاریخ هستند و در این راه کوتاهی نمیکنند.
* در خصوص خاستگاه جهاد و شهادتطلبی مردم بیشتر توضیح دهید.
روحیه ایثار و مجاهدت در راه خدا نه فقط بعد از اسلام و بهطور اخص دوران انقلاب اسلامی بلکه قبل از اسلام نیز در بین این مردم زبانزد بوده است. رستم ابرقهرمان ایرانیان و سایر پهلوانان و قهرمانان اسطورههای ایرانی این مسیر را طی کردند و الگوی نسلهای بعدی شدند. بعد از اسلام، الگوهای عینی و عملی از ایثار و مجاهدت و فداکاری معرفی میشوند. مثلاً ابوالفضل العباس (ع) یک الگوی بینظیر در وفاداری، ولایتمداری و شهادتخواهی در راه اعتلای اسلام هستند که ایرانیان به ایشان تأسی میکنند.
شهادت اکسیر اعظمی است که به قول مرحوم قیصر امینپور: «ببوس ای خواهرم قبر برادر، شهادت سنگ را بوسیدنی کرد». ما ایرانیان مزین به غیرت دینی هستیم و همچون گذشتگان خوشنام خود حاضریم در راه عقاید و باورها جان عزیز را نیز فدا کنیم.
* از دیدگاه شما مسیری که اکنون در آن قرار داریم چه افقی را پیش روی ایران ما ترسیم خواهد کرد؟
مردمی که شهادت دارد اسارت ندارد و ما بعد از فراق امام شهید امت که حقیقتاً ذبح عظیم است و بعد از پرپر شدن کودکان معصوم دبستان شجره طیبه میناب و شهیدانی از نوزاد سه روزه تا جوانان و بزرگان و ... یقین بدانیم که آینده این ملت و کشور روشن است همچنان که امام شهیدمان میفرمودند آینده روشن از آن حزبالله است. مردم ما حزب الله هستند که با خدا معامله میکنند، رنگ و بوی الهی دارند و اهداف والا و ارزشمند را دنبال میکنند.
مردم ما بار دیگر اثبات کردند که وقتشناس و دشمنشناس و سربازان خوبی برای امام زمان (عج) هستند که امید است مدال سربازی به گردن تکتک ما با عزت و افتخار قرار گیرد، این مردم درد و رنج میکشند، شهید میدهند و همه مشکلات را تحمل میکنند اما ذرهای از آرمان و اعتقاد خود کوتاه نمیآیند. این مردم همچنان در جبهه حق مقاوم و پایدار هستند و یقین بدانید که تاریخ از مردم ما به نیکی یاد خواهد کرد.
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