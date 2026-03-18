آیت الله رشاد: شهادت مزد خدمات خالصانه شهید لاریجانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه علمیه استاد تهران در پیامی شهادت دکتر لاریجانی را تبریک و تسلیت گفت.

در این‌ پیام آمده است:

شهادت مظلومانه‌ی سیاستمدار دانشمند و دوراندیش و کارآزموده، دوست دیرینم، دکتر علی لاریجانی (قدّس سرّه) معاون متعهّد و فرزند فاضلش را، که باهمدستی شیطان بزرگ آمریکای غدّار و شیطان کوچک اسرائیل خونخوار، در اوج قساوت صورت بست، به رهبر معزّز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظلّه الوارف)، آحاد ملت شجاع و شکیبا، دو بیت پربرکت آملی لاریجانی و مطهّری، بویژه إخوان بزرگوارش تسلیت عرض می‌کنم.

شهید علی لاریجانی که از بیت مرجعیّت و نخبه‌پرور آملی لاریجانی برآمده و بالیده بود، شخصیّتی بود فرهیخته، فکور، فاضل، و مدیری بود مدبّر و کاردان و پرکار، و همه‌ی عمر مبارک خویش را با اخلاص تمام به خدمت در جایگاههای مؤثر نظام و انقلاب اسلامی سپری کرد. الحقّ او سرنوشتی جز آنچه به کف آورد نمی‌توانست داشت، شهادت مزد درخور خدمات خالصانه‌ او بود که حق تعالی برایش مقدّر فرموده بود. «الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَی لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ». از بارگاه بلند باری برای آن شهید عزیز مغفرت و علوّ مرتبت مسالت می‌کنم. حشره الله مع سید الشهداء و الأحرار و اصحابه الأبرار و اسکنه فسیح جنانه.