پیام تسلیت  مدیرعامل موزه ملی در پی شهادت لاریجانی و سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر جعفری، معاون رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در پیامی شهادت علی لاریجان دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

با تأسف و اندوهی عمیق، خبر شهادت دو تن از سرمایه‌های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دانشمند مجاهد شهید دکتر علی لاریجانی (رحمت‌الله علیه)، رئیس رسانه ملی، رئیس ادوار مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، و سردار سرافراز سپاه اسلام شهید سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی (رحمت‌الله علیه)، رئیس مجاهد سازمان بسیج مستضعفین را که در پی حملات تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، دریافت نمودم.

اینجانب این فقدان جانسوز را به محضر مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، عموم بسیجیان جان‌برکف و خانواده‌های معزز ایشان، به‌ویژه بیت شریف لاریجانی و حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

مجاهدت‌های دکتر لاریجانی در عرصه‌های حساس مدیریت، سیاست و فرهنگ، در کنار پایمردی و فداکاری‌های سردار سلیمانی در سازماندهی نیروهای مردمی و صیانت از امنیت کشور، میراثی گرانبها و چراغ راهی برای نسل‌های آینده در مسیر عزت و مقاومت خواهد بود. بی شک ثمره این خون‌های پاک، خروج خفت‌بار اشغالگران از منطقه و شکست قطعی استکبار جهانی خواهد بود.

در این مقطع حساس تاریخی، ضمن محکومیت شدید این جنایت، از عموم شهروندان و جریان‌های سیاسی دعوت می‌کنم با حفظ وحدت ملی و حضور مقتدرانه در میدان،گوش به فرمان رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، یاد و راه این شهیدان والامقام را پاس بدارند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس متعهد است که به عنوان نهادی تبیینی، یاد و نام این فرماندهان عرصه سیاست و ایثار را در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه سازد. برای روح بلند آن عزیزان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.