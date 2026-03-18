تسلیت وزیر علوم در پی شهادت‌ وزیر اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی شهادت وزیر اطلاعات را تسلیت گفت؛ متن این پیام به شرح زیر است:
انّا لله و انّا الیه راجعون
شهادت حجتالاسلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات و همکار ارجمند ما در هیئت دولت، موجب تأسف و تأثر گردید. ایشان از چهرههای خدوم و متعهد به نظام اسلامی بودند که سالها با اخلاص و روحیهای انقلابی در عرصه اطلاعاتی و امنیتی به ایران سرافراز خدمت کردند؛ ملت ایران اطمینان دارد سربازان گمنام امام زمان «عج» با این شهادتها قویتر از قبل به صیانت از کشور ادامه خواهند داد.
خداوند قادر متعال، حافظ ایران عزیز و نگهدار نگهبانان این سرزمین باشد.
اللهم انصرهم نصراً عزیزاً
